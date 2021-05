Vacaciones en autocaravana: atento a estas multas

Cada vez son más las personas que optan por las autocaravanas para disfrutar de sus viajes con mayor libertad, pudiendo improvisar rutas y olvidarse de hacer reservas hoteleras con gran antelación para tener garantizado un lugar confortable donde pernoctar. Sin duda, se trata de un sector en auge, que lleva tiempo ganado adeptos.

Consulta aquí cuánto cuestan unas vacaciones en autocaravana

Multa por aparcamiento indebido

El Artículo 93 del Reglamento General de Circulación establece que "la parada y estacionamiento en vías urbanas se regulará por ordenanza municipal, y podrán adoptarse las medidas necesarias para evitar el entorpecimiento del tráfico".

Por tanto las autocaravanas pueden parar y estacionar en las mismas condiciones y con las mismas limitaciones que cualquier otro vehículo, salvo que exista una ordenanza municipal expresa en contra del aparcamiento de vehículos vivienda dentro del término municipal o algunas zonas concretas y su correspondiente señalización.

Multa por acampar en la costa

Atención a las sanciones si nuestro destino es una Playa, las multas dependen de Ley de Costas que prohíbe aparcar tanto en playas como en sus zonas de influencia, con una sanción de 40 euros por m² de superficie ocupada.

Aquí te explicamos cómo acampar legalmente con tu furgoneta o autocaravana al mejor precio.

Exceso de velocidad

En cuanto a la velocidad, no se deben superar los límites establecidos de 120 km/hora en autopistas y autovías, y de 90 km/hora en carreteras convencionales, siempre que el vehículo no supere los 3.500 kg.

Por otro lado, si nos adentramos en entornos urbanos o ciudades, hemos de respetar los límites establecidos en las diferentes calzadas por las que transitemos.

Ahora bien, una furgoneta camperizada sin homologar tendría una limitación de 90 km/h en autopistas y autovías y de 80 km/h en carreteras convencionales, mientras que los vehículos mixtos adaptables tendrán un límite de 100 y 90 km/h respectivamente.

Espacios protegidos

Atención especial a los amantes de los espacios naturales. Su condición hace que el estacionamiento en estas zonas sea sancionado con multas muy graves, por lo que es conveniente informarse previamente de los lugares que hay autorizados para campistas y donde se pueden dejar los residuos que generemos.

Si queremos disfrutar de Parques Naturales podremos hacerlo, pero siempre teniendo en cuenta qué normas se aplican, pues en muchos casos la acampada estará prohibida. Además, el estacionamiento está limitado exclusivamente a ciertas zonas habilitadas y, por lo tanto, la misma limitación se aplicaría a la pernocta.

¿Pernoctar o acampar?

Es la principal duda. Pernoctar es dormir dentro de una autocaravana o furgoneta camper. En principio, no deberías tener problema por pernoctar en la caravana si no existe un aviso de prohibición expreso y no sacamos ningún elemento fuera del vehículo pues en caso de desplegar o sacar elementos exteriores como mesas, sillas o toldos, se considera que estamos acampando y por eso si nos pueden multar, al igual que por verter líquidos en el exterior o cocinar en la calle.

Un vehículo camper está aparcado cuando: