Escuchar música mientras conduces un patinete puede salirte caro

Hoy en día los patinetes eléctricos están a la orden del día como nuevo método de transporte no contaminante y ahorrador, puesto que no consumen ningún tipo de combustible. Las mejoras de dichos patinetes (los cuáles pueden llegar a alcanzar velocidades de más de 20 km/h) junto con el hecho de que casi todo el mundo use uno a día de hoy, ha obligado a la DGT a dejar claras ciertas normas en torno a este tipo de transporte. En la nueva Ley de Tráfico se ha reflejado la normativa en torno a los patinetes eléctricos, donde el conductor de este está regido por las normas de tráfico así como cualquier otro conductor. En la página de la DGT se refleja dicha normativa, donde se dejan claras ciertas reglas de circulación en patinetes:

"Sus conductores están sometidos a las mismas tasas máximas de alcohol permitidas por la Ley de Seguridad Vial, así como a la prohibición de conducir con presencia de drogas en el organismo".

"No pueden circular por las aceras y tienen prohibida la circulación en vías interurbanas, travesías, autopistas, autovías o túneles urbanos".

"Tampoco pueden llevar auriculares puestos, ni hacer uso del móvil o cualquier otro dispositivo mientras van conduciendo".

Estas no son todas las normas que se recogen en la página de la DGT, aunque sí son algunas de las más importantes. Hoy, comentaremos la última norma mencionada: la prohibición de los auriculares y la sanción que conlleva.

Conducir con auriculares está prohibido en cualquier vehículo, también en las bicicletas y los vehículos de movilidad personal #VMP como los patinetes eléctricos. ¿Por qué? Porque te aislan del entorno y puedes no percibir signos y situaciones importantes para tu seguridad. pic.twitter.com/oZMLMnKR5K — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) February 8, 2022

En el artículo 18 del Reglamento General de Circulación (RGC) dice: "queda prohibido conducir y utilizar cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido”. La razón principal por la cual no debemos usar auriculares cuando conducimos un patinete eléctrico es nuestra seguridad. Como explica la DGT, los auriculares "nos aislan del entorno y podemos no percibir signos y situaciones importantes para nuestra seguridad". Aun así, si esta razón no te convence, la DGT ha dejado claro que si impondrán fuertes multas para aquellos que no respeten la norma, y es que te puede caer una multa de hasta 200 euros y, si dispones de carnet de conducir, además de la multa económica te quitan tres puntos.