El 'boom' de los coches de Km0

La intención de comprar un vehículo de kilómetro 0 ha aumentado un 17% en junio y julio comparado con los mismos meses del año pasado, según coches.net. Ante la mayor demanda también se genera mayor oferta, que ha sido un 8% mayor respecto a abril y mayo, y, aunque su precio también aumenta ligeramente los que han sido objeto de intención de compra real han sido los que oscilan entre los 15.000 y los 25.000 euros, ha detallado el portal especializado.

¿Por qué comprar un coche de kilómetro 0 y no uno nuevo o de segunda mano? ¿Cómpensa la compra de un km0? Los coches de km 0 ofrecen tres ventajas sobre los coches totalmente nuevos que podrían justificar su compra: No tienen desgaste. Son vehículos sin uso. Como mucho con algunos kilómetros; son más baratos, ya que suelen incluir descuentos especiales porque ya han sido matriculados y los concesionarios les interesa darle salida cuanto antes para que no pierda más valor; y a diferencia de un coche bajo pedido, que puede tardar en llegar varios meses, se entregan de forma inmediata, tras el pertinente papeleo.

El último trimestre del año suele ser buena temporada para comprar un vehículo. Las necesidades de salida de stock ayudan a encontrar mejores ofertas en los modelos deseados. Independientemente de que sea un buen momento para comprar un coche siempre tenemos que tener en cuenta una serie de buenas prácticas a la hora de apostar por uno u otro vehículo.

Vehículos híbridos y eléctricos al alza

Debemos apostar por el tipo de vehículo más adecuado para nosotros, en función de nuestra situación familiar y el uso que le vayamos a dar en nuestro día a día; después hay que tener en cuenta el equipamiento que incluye el coche, sobre todo en lo que respecta a la seguridad y los elementos tecnológicos que repercutirán en el aire acondicionado, los sensores de aparcamiento o el control de velocidad; por último es imprescindible elegir el tipo de combustible adecuado, con el diésel abocado a la desaparición y el coche eléctrico empujando fuerte, por lo que el híbrido, sobre todo, se está situando en la primera línea de parrilla de deseos para los compradores.

Así, los vehículos híbridos y eléctricos han representado casi el 30% del total de la oferta de Km0 en los dos últimos meses. La oferta de vehículos Km0 de gasolina es la más elevada, representando en junio y julio el 43% del total, mientras que los vehículos diésel pasan a ser lo que menor demanda tienen con un 26%...y bajando.

Por último, entre los modelos que más tirón tienen entre los compradores de coches.net destacan el Seat León, el Opel Astra, el Opel Corsa, el Kia XCeed y el Volkswagen Golf.