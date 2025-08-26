Indra designa a Frank Torres director de su nueva división de vehículos militares

Indra ha designado a Frank Torres como máximo responsable de su nueva división de vehículos militares, Land Vehicles, creada este mismo año; así como líder de la unidad de Programas Transversales y Calidad de Indra Group. Asimismo, será miembro del comité de dirección de Indra, presidido por Angel Escribano y en el que figura como consejero delegado, José Vicente de los Mozos, vicepresidente de Producción de Renault hasta su incorporación a Indra y, anteriormente, CEO de Renault España.

Torres tendrá a su cargo la factoría de Land Vehicles situada en el antiguo centro de producción de Duro Felguera en Gijón (Asturias). El Tallerón, como se conoce a esta fábrica, recientemente fue adquirido por Indra, quien se hizo cargo también de los 156 profesionales que trabajaban en él -y que se suman a los 400 empleados de los que ya disponía Indra en Asturias- con el objetivo de poner en marcha una actividad de producción y montaje de vehículos tanto de ruedas como de cadenas. La planta tiene una superficie de 75.000 m2.

El Tallerón, en Gijón, será el centro de producción de vehículos de ruedas y cadenas de la nueva Land Vehicles de Indra que dirigirá Frank Torres.

Frank Torres, ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña, es MBA Internacional por Eunced-UPC Tarrasa, PADE por el IESE y Executive Program en Gestión de Estrategia Global por Hardvard.

Su carrera profesional empezó, procedente de ASM DImatec, en Nissan Motor Ibérica en 2007 como analista de Ingeniería de Producción. Desde allí daría el salto a CEO de la compañía entre 2011 y 2016.

De los Mozos durante la presentación de la filial de Indra, Land Vehicles, de la que se hará cargo Torres a partir de ahora.

El siguiente paso lo llevó a Nissan Europa, con sede en París, donde ocupó el cargo de vicepresidente regional ejecutivo de Transformación de Negocio y relaciones con la Alianza para la región AMIEO añadiendo otras responsabilidades, primero como CEO en Rusia, luego con director de las Operaciones industriales en España y, desde 2022 hasta su reciente salida de Nissan, las de presidente de Nissan India.

En virtud de su cargo al frente de las Operaciones industriales en España Frank Torres fue el encargado de la liquidación de la actividad de Nissan en Barcelona, iniciada en 2021 y finalizada con la reocupación de Ebro EV-Motors desde 2024 de la fábrica en la Zona Franca que Nissan utilizaba para el ensamblaje de vehículos. Las otras dos implantaciones de Nissan en Barcelona que también se cerraron fueron, un centro de producción de bastidores y suspensiones en Sant Andreu de la Barca y una fábrica de estampación en Montcada i Reixac.