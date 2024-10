Jaecoo 7, un SUV C concebido para todos los públicos

El segundo integrante del segmento SUV C de Jaecoo se sitúa un escalón por debajo del Jaecoo7. Es un SUV con una carrocería de 4,38 m de largo, 1,86 m de ancho y 1,65 m de alto, con una distancia entre ejes de 2,63 m. Consecuentemente, es 12 cm más corto, 0,5 más corto y 3 más estrecho que el Jaecoo 7, en tanto que sus rivales serían los Dacia Duster, Hyundai Kona, Omoda 5, Seat Ateca, Skoda Karoq o Mazda CX30, entre otros más.

Además de una pantalla táctil central de 13,2" situada en posición vertical, el Jaecoo 5 estará dotado de una base de carga inalámbrica que proporciona una potencia de 50 W,, cámaras que permiten una visión total periférica y autorizan a elegir determinados ángulos, incluso hacer transparente el vehículo en la pantalla; así como una instrumentación con pantalla de 8,9" -todo compartido con el Jaecco 7-y tres modos de conducción.

Incorporará un techo de tipo panorámico, mientras que los asientos están cubiertos por una tapicería de tipo antibaceriana y fácil de limpiar. Esto le convierte en uno coche ideal para mascotas, más aún cuando el filtro del aire acondicionado está preparado para lidiar con la retención del pelo de éstas.

En total, sus ayudas a la conducción suman un total de 19 funciones diferentes.

En relación al espacio, según Jaecoo ofrece un volumen habitable del 82,8 por ciento de su interior, un dato que no suele ser declarado, lo que no nos permite compararlo con otros coches. Si es posible, sin embargo, hacer eso con el maletero, cuya capacidad oficial es de 480 litros y, por tanto, se sitúa en una zona media-alta en la comparación con otros SUV C. Puede tirar de remolques de hasta 1.250 kilos y transportar en su techo 75 kg, como el Jaecoo 7.

A España llegará en 2025, sin fecha aún más precisa, y se espera que el primer motor con el que se comercialice sea 1.6 TGDI de 145 CV. El cambio será automático y la tracción, delantera. La gama de colores tendrá cinco opciones: Blanco Nieve, Verde Alpino, Negro Cañón, Azul Glaciar y Gris Circón.

Más adelante podría contar con un sistema de propulsión híbrido y otro eléctrico.