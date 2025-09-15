Kia regresa a los comerciales con el PV5, superdotado de espacio y de aspecto futurista

Con la familia PVB Kia volverá a contar en sus concesionarios con una nutrida oferta de comerciales. Habrá, al menos, tres modelos y todos ellos exclusivamente eléctricos y ha sido ahora cuando hemos tenido oportunidad de conocer al de tamaño intermedio, el PV5 en su versión Passenger de cinco plazas, aunque también se venderá como furgón y, más adelante, con ocho asientos.

Hasta hace unos 20 años Kia dispuso en su oferta del Pregio, pero con su descatalogación la marca coreana centró sus esfuerzos en su oferta de turismos. Hoy vuelve a la carga con una nueva familia de comerciales exclusivamente eléctricos, los PVB -Plaftorm Beyond Vehicle o Plataforma más allá del vehículo, por su polivalencia- y que utilizan una plataforma específica, la E-GMP.S. Aunque puede haber algunas coincidencias con la que emplean, por ejemplo, los EV3, EV4 o EV5, entre los Kia ya presentados, como la arquitectura eléctrica de 400 voltios o su condición de tracción delantera -aunque habrá de ellos también versiones AWD-.

El espacio de carga en la versión furgón del PV5 alcanzará un volumen de hasta 4.420 litros, con 5.165 si se opta por el techo elevado. La carga útil puede ser de hasta 790 kilos.

Podría haber, cuando menos, cuatro modelos de diferente tamaño de su tamaño con esta base de tipo skateboard, aunque con fecha de lanzamiento sólo figuran los tres más grandes. Serían los PV1, PV5, PV7 y PV9, respectivamente, el primero enfocado en el reparto de última milla, el intermedio en la polivalencia al aportar versiones de pasajeros o carga; y el tercero con versiones adaptadas a la logística, servicios de lanzadera y familias numerosas y el último exclusivamente a la venta como furgón de gran volumen.

Los PV7 llegarían al mercado en 2027 y los PV9 en 2030, mientras que el que, por ahora, se ha presentado en su versión de producción es el PV5 y, en concreto, en su variante Passenger con cinco plazas, que es la primera con la que llega a los concesionarios el próximo mes de octubre. Kia ya tiene listo un desarrollo que llegará inmediatamente después, específicamente para la carga, en noviembre; y, probablemente a lo largo del año que viene, se sumarán a la gama una variante de tres filas de asientos del PV5 con ocho plazas y otra chasis-cabina.

Del PV5 Passenger habrá una versión con tres filas de asientos y siete u ocho plazas, además de la de cinco con la que ahora se presenta.

Dos baterías y cada una con un nivel de potencia

El PV5 Passenger que hemos tenido la oportunidad de ver en una presentación estática tiene un precio que con descuentos, subvención máxima del Moves y sin IVA arranca en 25.490 euros -serían 38.690 de tarifa- con la configuración con motor de 122 CV (90 kW) y batería de 51,5 kWh, si bien podrá elegirse, al igual que ocurrirá con el Cargo, con una de 163 CV (120 kW) y 71,2 kWh, lo que le permite alcanzar una autonomía WLTP de 416 km.

La oferta de los PV5 arranca con dos motores y, cada uno de ellos, vinculado a una capacidad de batería. Más adelante aparecerá una tercera opción de menor capacidad.

La versión furgón, además, contará con una tercera opción de batería que, en lugar de química NMC empleará la LFP y con menor capacidad: 43,3 kWh.

Por el momento, la versión más asequible de este furgón, luego con la batería de capacidad intermedia y 122 CV (90 kW) y que aporta una autonomía de 295 km, cuesta 39.190 euros de tarifa, que se quedan tras los descuentos de 4.400 euros, la suma del Moves y Cae y la oferta de financiación en 18.390 euros, como anteriores precios, sin IVA.

Las autonomías que alcanzarán las versiones de pasajeros o carga están por encima de la media de sus rivales.

Kia no ha aportado la potencia de carga de las baterías, pero sí que en el caso de las versiones de equipamiento más abundante -serán los dos últimos de los tres los niveles para los Passenger y Cargo, a saber, Essential, Plus y Elite- tendrán un cargador embarcado u OBC con función V2L, de cesión de energía a consumidores externos.

Tan grande como otro específicamente eléctrico, el VW ID. Buzz

La carrocería L1H1, que es con la que se ha presentado este Passenger, tiene unas dimensiones de 4,69 m de largo, 1,90 de ancho y 1,92 de alto, a la que habrá que sumar una opción de techo sobreelevado que Kia ha dejado en el tintero.

El modelo más parecido, éste con un aspecto retrofuturista, sería el Volkswagen ID. Buzz en su versión de batalla corta -hay otra de 4,96 m de largo-, aunque también puede compararse con versiones de los Opel Combo Electric, Citroën Ë-Berlingo, Toyota Proace City, Fiat E-Ulysse o Peugeot E-Rifter, por ejemplo.

El acceso a la zona de carga del PV5 Cargo se realiza a través de dos puertas gemelas de apertura lateral, mientras que en el Passenger se usa un portón.

Esta versión de pasajeros tiene un portón posterior -en el cargo sustituido por dos de apertura lateral gemelas- que, al abrirse formando un ángulo de 85,8º queda a 1,90 m del asfalto y propicia un amplio hueco de acceso con un plano de carga a 42 cm del suelo. También dos puertas laterales correderas atrás que, en la unidad que pudimos medir y al igual que el portón, estaban motorizadas, lo que hacía muy cómodo su uso.

Al habitáculo -donde ayuda un escalón- o el maletero se accede con facilidad por la relativa cercanía al suelo de ese plano de carga, que es el mismo; mientras que los dos asientos delanteros, a los que se llega por puertas de apertura convencional, están sobreelevados sobre una estructura, lo que permite disponer a los pies de los ocupantes de pequeños huecos con tapa. Esta misma superestructura hace que esos asientos queden a un nivel similar que los traseros, aun cuando de su borde de banqueta al suelo aparentemente están más próximos: a 32 cm frente los 41 a los que se sitúa la banqueta corrida posterior.

El acceso a estas plazas resulta muy cómodo, no sólo por la amplitud de la apertura de la puerta, también por la ayuda de un pequeño peldaño aún cuando el suelo no está muy elevado.

El salpicadero cuenta con dos pantallas independientes, una asociada al volante para la instrumentación y otra para el equipo multimedia que no está embutida en él, con 7 y 12,8" respectivamente, y esta última trabaja con Android Automotive, permitiendo el enlace con teléfonos tanto con protocolos Android Auto como Apple CarPlay sin cable.

Tiene un diseño muy minimalista y pocos mandos físicos, pero de lo que hay en abundancia son huecos, pues además de los del suelo ya mencionados, se sitúan otros en puertas, entre los dos asientos, en la consola central, etc.

Amplio, no: amplísimo

Sin el metro en la mano, sorprende el espacio, pero con él el PV5 nos deja boquiabiertos. Hay, por ejemplo, 113 cm entre las dos puertas delanteras, cifra que parece pequeña porque corresponde con los reposabrazos, pero que si medimos a la altura de los hombros crece hasta los 176 cm.

La amplitud del habitáculo, sea cual sea la cota analizada, acaba siendo apabullante hasta el punto de que resultará difícil necesitar más espacio.

Detrás, de puerta a puerta encontramos 162 cm, otra cota excelente; como también lo es el espacio longitudinal que, con nuestras habituales referencias -partimos de 105 cm entre el pedal del freno y el respaldo del asiento del conductor- asciende a 91,5 cm. Esto, por sí mismo, permite llevar en la banqueta posterior a tres adultos o incluso tres sillas de niños -aunque sólo hay anclajes Isofix para dos- sin estrecheces, ni siquiera en el momento de colocarlas. Además, la altura es notable entre la baqueta y techo, con 101 cm en las plazas delanteras y aún un centímetro más en las traseras: el PV5 Passenger acogería sin problemas a personas muy altas, incluso con un casco puesto llegado el caso.

Se sentirán bien tratados en tanto que, junto con un suelo plano, se encontrarán con salidas de aire o, en el caso de los asientos más próximos a las puertas, calefacción, como también ocurre con los delanteros. Nos ha llamado la atención, no obstante, que las banquetas sean más cortas de lo usual en cualquier coche: sólo 46 cm. Las delanteras, por ejemplo, tienen 49 cm.

El salpicadero ofrece un diseño muy limpio, libre de elementos superfluos. Las dos pantallas, a diferencia de lo que ocurre con los turismos eléctricos, no están vinculadas entre sí bajo un mismo cristal.

Los respaldos de estos asientos posteriores pueden reclinarse con amplitud -18º-, pero la banqueta no se desplaza. Lo primero da un volumen considerablemente variable del maletero según vayan más o menos verticales. Así, con la altura que define el ocultaequipaje, este Passenger aporta una capacidad de 1.077 litros -por los 1.322 que dice que tiene la marca-, mientras que si las dos partes del respaldo posterior se inclinan al máximo todavía mantiene 933 litros.

Son muy aprovechables porque las formas de los paneles laterales de plástico son planas, si bien con algún escalón y, aún, se podría aprovechar para situar bultos los espacios que quedan bajo su piso: dos huecos con tapa, de 82 litros el más próximo a los asientos; y de 59 el más cercano al borde de carga, luego que aportan 141 litros más.

Para quien precise un maletero aún mayor quedan las opciones de abatir los respaldos hacia delante o, llegado el caso, desmontar y sacar del habitáculo los asientos posteriores por completo -3.615 litros según Kia, en esta configuración-, convirtiendo al Passenger en una furgoneta de carga con cristales traseros.

En todos los concesionarios de Kia

Los PV5 se fabricarán en una nueva planta de Kia en Corea y se venderán en todos los concesionarios de la red en España, aunque existirán algunos especializados para profesionales. Como para el resto de PVB habrá transformaciones de fábrica, pero también se crearán redes de transformadores a nivel europeo o local, de modo que se podrán crear versiones prácticamente a la medida de cada necesidad.

Kia quiere llevar a todos sus concesionarios los PVB, aunque existirán algunos especializados en las versiones de uso más profesional.

Las versiones más costosas del Passenger, como la que hemos podido ver en primera persona, tienen precios de tarifa de 47.190 euros y aplicados descuentos y ayudas a la compra de 36.390. Las del Cargo, de 47.595 y 33.395 euros, respectivamente, y siempre sin IVA.