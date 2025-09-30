La lista negra de coches que no debes comprar bajo ningún concepto según un reconocido experto

Un reconocido experto del sector automovilístico español ha revelado su particular lista negra de vehículos que los consumidores deberían evitar adquirir bajo cualquier circunstancia. El especialista, empleado de 'Garaje Hermético', ha compartido a través de su cuenta de TikTok un vídeo que ya acumula más de dos millones de visualizaciones, donde identifica modelos específicos con problemas mecánicos recurrentes y graves, centrándose principalmente en automóviles del grupo Stellantis fabricados en los últimos años.

La búsqueda del coche ideal representa un desafío considerable para muchos españoles, que se encuentran ante la difícil tarea de seleccionar un vehículo que no solo satisfaga sus necesidades de movilidad, sino que también ofrezca garantías de seguridad y fiabilidad a largo plazo. Esta información resulta particularmente valiosa en un momento en que el mercado automovilístico atraviesa importantes transformaciones y los consumidores necesitan orientación profesional para tomar decisiones de compra informadas.

En su vídeo viral, el experto comienza con una declaración contundente: "En 'Garaje Hermético' nos hemos propuesto desenmascarar los coches problemáticos y hemos hecho la lista negra de coches que no debes de comprar". A continuación, procede a detallar los graves problemas mecánicos que afectan a numerosos modelos comercializados por algunas de las marcas más populares del mercado español, alertando especialmente sobre un motor específico que considera "el peor diseño de toda la década".

El problema del motor 1.2 Puretech y los modelos afectados

El núcleo de la advertencia del especialista se centra en el motor 1.2 Puretech, utilizado por el grupo Stellantis, conglomerado que engloba marcas tan reconocidas como Peugeot, Citroën, Opel y Fiat. Según explica el técnico, estos motores presentan deficiencias graves desde su lanzamiento en 2012, aunque su análisis se concentra particularmente en las unidades fabricadas durante los últimos cinco años, afectando a una amplia gama de vehículos comercializados en España.

"Tenemos que hablar de problemas mayúsculos: del famoso motor 1.2 Puretech", señala el especialista en su vídeo. La lista de modelos afectados es extensa e incluye algunos de los automóviles más vendidos en el mercado español: "Peugeot 208, 308 y 2008; Citroën C3, C4 y C4 Cactus; Opel Corsa y Grandland". Esta información resulta especialmente relevante considerando que varios de estos modelos figuran habitualmente entre los más demandados por los compradores españoles.

La gravedad del problema técnico identificado por el experto reside en un defecto de diseño fundamental. El motor incorpora "una correa de distribución de goma, bañada en aceite, que se degrada y al final acaba tapando el filtro de aceite". Esta situación provoca que la bomba de aceite no funcione correctamente, lo que desemboca en la destrucción completa del motor, generando una avería cuya reparación resulta extremadamente costosa para los propietarios.

Consecuencias económicas y legales para los propietarios

Las implicaciones de este fallo mecánico van mucho más allá del simple inconveniente. Como explica el especialista de 'Garaje Hermético', "la consecuencia es la rotura del motor. Se destroza completamente... hay un montón de plataformas en toda Europa reclamando a la marca". El impacto económico para los propietarios es doble: por un lado, deben afrontar el elevado coste de la reparación o sustitución del motor, y por otro, ven cómo el valor de reventa de sus vehículos se desploma en el mercado de segunda mano.

Este tipo de problemas estructurales ha provocado que numerosos afectados se hayan organizado en colectivos para reclamar soluciones al fabricante. A principios de 2025, varias asociaciones de consumidores en España han comenzado a recopilar casos y a estudiar posibles acciones legales conjuntas contra el grupo Stellantis, siguiendo el ejemplo de iniciativas similares ya en marcha en otros países europeos como Francia, Alemania e Italia.

Los propietarios de estos vehículos se enfrentan a una situación complicada, especialmente aquellos cuyos coches ya han superado el período de garantía del fabricante. La reparación completa del motor puede suponer un desembolso que, en muchos casos, supera el 40% del valor actual del vehículo, lo que coloca a muchos conductores en la difícil tesitura de decidir entre afrontar una costosa reparación o desprenderse del automóvil a un precio muy por debajo de su valor de mercado habitual.

Grupo Stellantis: la fusión que creó un gigante automovilístico

El grupo Stellantis, mencionado en la advertencia del especialista, se constituyó en enero de 2021 como resultado de la fusión entre los grupos PSA (Peugeot-Citroën) y FCA (Fiat Chrysler Automobiles). Esta operación dio lugar al cuarto fabricante de automóviles más grande del mundo por volumen, reuniendo bajo un mismo paraguas corporativo a marcas históricas como Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Maserati y otras.

La compañía, con presencia en más de 130 países, ha apostado en los últimos años por la electrificación de su gama de vehículos, aunque mantiene en producción numerosos modelos con motores de combustión tradicionales, entre ellos los equipados con el controvertido motor 1.2 Puretech que ha sido objeto de críticas por parte de especialistas del sector y asociaciones de consumidores.

En España, Stellantis cuenta con importantes centros de producción, como la planta de Figueruelas (Zaragoza) y la de Vigo, que fabrican algunos de los modelos mencionados en la lista negra del experto de 'Garaje Hermético'. La compañía ha experimentado un crecimiento sostenido en el mercado español durante los últimos años, posicionando varias de sus marcas entre las más vendidas del país, lo que amplifica el potencial impacto de los problemas mecánicos señalados por el especialista.

¿Qué alternativas tienen los compradores de coches en 2025?

Ante las advertencias sobre determinados modelos, los consumidores españoles que se plantean la adquisición de un vehículo en 2025 disponen de diversas alternativas. Los expertos del sector recomiendan investigar a fondo la fiabilidad de los modelos que interesen, consultando informes de organizaciones independientes, foros especializados y estadísticas de averías publicadas por clubes automovilísticos y asociaciones de consumidores.

Las opciones en el mercado son numerosas, desde marcas japonesas y coreanas que tradicionalmente obtienen buenas puntuaciones en fiabilidad, hasta fabricantes europeos que ofrecen modelos con mecánicas probadas y menos propensas a problemas. Asimismo, el auge de la movilidad eléctrica presenta una alternativa a considerar para aquellos compradores preocupados por la fiabilidad mecánica, ya que estos vehículos cuentan con menos piezas móviles y, por tanto, menor probabilidad de averías en componentes críticos.

No obstante, los especialistas señalan la importancia de no dejarse llevar únicamente por el precio o la estética a la hora de elegir un automóvil. Factores como la fiabilidad mecánica, el coste de mantenimiento, la disponibilidad de piezas de recambio y el historial de problemas de cada modelo deben ser considerados cuidadosamente antes de tomar una decisión de compra que, para la mayoría de los españoles, representa una de las inversiones más importantes después de la vivienda.