Lynk & Co 08, un nuevo SUV híbrido enchufable con 200 km de autonomía eléctrica

Lynk & Co ha anunciado el crecimiento de cartera de vehículos con el lanzamiento del Lynk & Co 08 en Europa.

Se trata de un SUV que exclusivamente se pone a la venta con un sistema híbrido enchufable y que tiene la particularidad de ofrecer la mayor autonomía eléctrica entre este tipo de coches: 200 km conforme la norma WLTP. Por ende, y aunque este dato no sea particularmente relevante, también es el híbrido enchufable capaz de contar con más autonomía antes de tener que para a repostar gasolina, ya que es capaz de recorrer antes de eso más 1.100 km.

Hasta ahora, los híbridos enchufables con mayor alcance usando exclusivamente energía eléctrica no superaban los 130 km.

Consigue esto gracias a una batería con química NMC producida por CATL de 39,6 kWh que, por tanto, es incluso más capaz que la de algunos coches exclusivamente eléctricos. Además, puede cargarse tanto con corriente alterna, como continua, si bien Lynk & Co no ha precisado las potencias máximas que puede recibir. En el primer caso podría ser de hasta 11 kW, mientras que en el segundo todo parece indicar que también será un valor relativamente alto, de unos 50 kW ya que se estiman 33 minutos en pasar del 10 al 80 por ciento de carga al usar ese método. También contaría con la función V2L.

Como es usual, Lynk & Co ha dotado a este SUV de una pantalla para la instrumentación y otra para el sistema multimedia. Tienen, respectivamente 12,3 y 15,4".

Con una carrocería de 4,82 m de largo, 1,92 de ancho y 1,69 de alto -la distancia entre ejes es de 2,85 m, 15 cm mayor que la del Volvo XC40 con el que comparta plataforma, la CMA de Geely que también usan otros Lynk & Co-, se inscribe en el segmento D, donde también destaca por su potencia: 593 CV. Por un lado, emplea un motor de gasolina de tres cilindros y 1,5 litros sobrealimentado con turbo que aporta 163 CV y que está unido a una transmisión específica de tres velocidades a través de la que se combina con un motor eléctrico, éste de 218 CV (160 kW), mientra que en el eje trasero tiene un segundo eléctrico de 212 CV (155 kW). El par máximo del sistema es de 905 Nm.

Se pone a la venta con un único sistema de propulsión que se combina con dos niveles de equipamiento: Core y More.

El Lynk & Co 08, el tercer coche de la firma en Europa, estará disponible con dos niveles de equipamiento, Core y More, y llegará al mercado en junio. Podrá adquirirse a través de los distribuidores de la marca, de la página web comercial o en los clubes locales. Los precios serán de 52.995 euros para el Core y 4.000 más para el More.

Más adelante, Lynk & Co también podría importar el que es desde tiempo reciente su modelo más grande, el 900, un SUV de tres filas de asientos y 5,24 m de largo, éste desarrollado a partir de la plataforma SPA Evo, y también dotado de un sistema de propulsión híbrido enchufable.