Lynk & Co se pasa a los eléctricos con el Lynk & Co 02

En la presentación en España de Lynk & Co 01 Alain Visser, el entonces CEO de la marca perteneciente a Geely y, por tanto, vinculada a otras como Volvo, Polestar o Smart, ya nos adelantaba que habría más modelos y que, en contra de lo que suele ser usual, su nombre no definiría su situación en la gama, sino que la correlación que mantendrían éstos sería estrictamente cronológica.

Así llega ahora el Lynk & Co 02, un SUV C de 4,46 m de largo, 1,84 de ancho y 1,57 de alto que toma como base la plataforma SEA (Sustainable Experience Architecture) del grupo industrial, es decir, la misma que emplean modelos como el EX30 de Volvo, Smart #1, Polestar 4 o, en los Zeekr, en el 001 -a quien le correspondió estrenarla en 2019- y 009.

La pertenencia al grupo Geely lleva a que el Lynk & Co 02 disponga de muchos elementos estructurales comunes con otros modelos de Volvo, Polestar, Smart, etc.

Esta plataforma es modular para vehículos eléctricos y se caracteriza por su flexibilidad, en tanto que puede adaptarse a vehículos de muy distinto tamaño gracias a sus diferentes derivadas o acoger tanto de motores delanteros como traseros e, incluso ambos. Ha sido desarrollada en Gotemburgo (Suecia) y, por ejemplo, se utilizará también en el futuro Smart #5.

El Lynk & Co 02, denominado Z20 en China, busca como público objetivo a los clientes más jóvenes, para lo cual mantiene el vanguardista diseño de la marca con un frontal sin parrilla como tal y pequeños faros, por ejemplo.

El Lynk & Co 02 dispone de numerosas funciones de asistencia a la conducción, una cámara de 360º, sistemas de seguridad avanzados y una pantalla central de 15,4".,

Nació de la colaboración entre el estudio de diseño de Lynk & Co en Suecia con los clientes de los 01, quienes aportaron más de 6.000 mensajes sobre las características deseadas para el nuevo modelo a través de Co:lab, una de las aplicaciones de la marca.

Este Lynk & Co 02 sólo estará a la venta con un sistema de propulsión eléctrica con un motor trasero de una potencia de 272 CV (300 nm) y 343 Nm. Está alimentado por una batería de iones de litio de 66 kWh con la que homologa un alcance de hasta 435 km. Esta puede recargarse con corriente alterna usando potencias de hasta 11 kW o continua hasta los 150 kW. Dispondrá de la función V2L.

Aunque fabricado en China, el Lynk & Co 02 ha sido diseñado y desarrollado en Suecia, donde la marca tiene su cuartel general.

Se pondrá a la venta con dos niveles de equipamiento: Core y More. Con un precio desde los 35.495 euros. Aún está pendiente saber cuándo se podrán realizar los pedidos a través de la página comercial de Lynk & Co en España, pero sí se sabe que nuestro país está entre los mercados a los que llegará este Lynk & Co 02.

"El nuevo 02 representa la siguiente fase de Lynk & Co", comentó Nicolas López Appelgren, CEO de Lynk & Co. "Estamos ampliando nuestro modelo de negocio, aumentando nuestra cartera de productos y adentrándonos en nuevos mercados. Estos pasos estratégicos subrayan nuestro compromiso de Lynk & Co de ofrecer más opciones, flexibilidad y acceso a nuestros clientes".