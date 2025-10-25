Qué debes saber de las nuevas luces V16 obligatorias: precios, modelos homologados y multas por no utilizarla correctamente

Millones de conductores españoles tendrán que cumplir con una nueva norma a partir del 1 de enero de 2026. Las luces V16 sustituirán a los clásicos triángulos de preseñalización de peligro con el objetivo de reducir la siniestralidad vial. Se trata de una baliza de color amarillo que emite una señal luminosa intermitente en 360º y es visible a más de un kilómetro. Ahora bien, si ya estás pensando en adquirirla, debes conocer cuáles son los requisitos que exige la Dirección General de Tráfico (DGT).

Las luces V16 se comercializan en España desde 2023, pero la clave está en la conectividad. Estas balizas de preseñalización deberán tener obligatoriamente un chip GPS y una tarjeta eSIM para poder vincularse a la red 3.0 de la DGT en caso de activarse. De esta forma, si estacionas tu coche en la calzada por cualquier motivo, la baliza emitirá una señal para transmitir tu ubicación en tiempo real y enviar avisos al resto de usuarios de la vía.

Por tanto, no todas las luces V16 son válidas. A continuación, te explicamos cuáles son las sanciones por no llevarla, cuánto cuesta y en qué debes fijarte a la hora de comprarla.

¿Cómo funcionan las luces de preseñalización V16?

Gracias a este nuevo sistema de preseñalización, los conductores ya no deberán bajarse del vehículo para colocar los triángulos de emergencia. Con las luces V16, basta con bajar la ventanilla y colocarla en el techo del coche para indicar la existencia de un peligro, lo cual reduce el riesgo de atropello.

Al activarse, la luz V16 se conecta a la red 3.0 de la DGT para informar del accidente o avería a través de los navegadores GPS, ordenadores de a bordo, aplicaciones de movilidad y los Paneles de Mensaje Variable de las carreteras.

Precios y requisitos de homologación de las luces V16

La DGT actualiza periódicamente la lista de marcas y modelos de luces V16 certificados en su página web. La normativa vigente establece los siguientes requisitos para su homologación:

Ser visibles a 1 kilómetro de distancia, a 360º en horizontal y 8º en vertical, y emitir una luz amarilla intermitente o destellante

Enviar el geoposicionamiento cada 100 segundos al activarse y tener una autonomía de al menos 30 minutos

al activarse y tener una autonomía de Tener conectividad 4G o 5G integrada dentro de su carcasa mediante una SIM no extraíble en activo durante al menos 12 años

integrada dentro de su carcasa mediante una SIM no extraíble en activo durante al menos Disponer de pilas o baterías con una autonomía de un mínimo de 18 meses en stand-by

Protección IP54 o superior frente al polvo y el agua

En este sentido, la Organizacion de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda comprobar que los modelos cuentan con estas características y no fijarse solamente en la etiqueta de "producto homologado", puesto que puede haber otras balizas homologadas para otro fin que no sea la preseñalización en carretera.

En cuanto a su precio, las luces V16 pueden costar de 35 a 90 euros tanto en tiendas físcas como en línea, si bien la gran mayoría oscila entre los 45 y 55 euros. Por debajo de estos baremos, un precio excepcionalmente barato debe hacer sospechar al consumidor, ya que es probable que se trate de una baliza no conectada, inválida a ojos de la normativa.

¿Cuál es la multa por no llevar la luz V16?

Existen dos posibles de sanciones relacionadas con las balizas de preseñalización V16. En primer lugar, no llevar una luz homologada en el coche supondrá una infracción que puede conllevar sanciones de hasta 80 euros.

Asimismo, no colocar o no conectar la luz V16 en caso de emergencia, o bien utilizar un modelo no homologado, se castigará con una multa de 200 euros.