Esto es lo que te puede ocurrir si te niegas a apagar un cigarro en la gasolinera

En las gasolineras no se puede fumar. Es una norma de seguridad que todo el mundo debe seguir, aunque a algunos les cueste aceptarlo. Y si no el personal de la estación de servicio te lo recordará. El combustible es un material muy inflamable y la mínima chispa de fuego puede ocasionar un incendio o una explosión en el peor de los casos.

Es lo que sucedió en esta gasolineras de Sofía (Bulgaria) o Chelyabinsk (Rusia), pero bien podría pasar en Pino Montano, Matalascañas o Roche. En el primero de los casos un conductor se detuvo para repostar y cuando el encargado de la gasolinera se percató de que iba fumando le instó a apagar el cigarrillo. El conductor hizo caso omiso a las indicaciones y cuando se disponía a repostar sucedió lo que podéis ver en el vídeo. Lo mínimo (y lo mejor) que podía sucederle.

Peor suerte tuvo este hombre que, una vez colocada la manguera en el surtidor y con el combustible fluyendo por la manguera no se le ocurrió mejor cosa que activar un encendedor para fumarse un cigarrillo apoyado en el maletero de su coche mientras que se llenaba el depósito. Así. De repente. Sin que nadie pudiera evitarlo. Con la misma celeridad con la que su coche prendió en llamas, provocando un caos en la estación de servicio y obligando a los encargados a salir rápidamente a apagar las llamas y el fuel que había dejado esparcido sobre la carretera durante su huída antes de que pudiera producirse una fuerte explosión en la zona.

A man in #Chelyabinsk region, #Russia decided to light a cigarette at a petrol station. The result of this can be seen in the video. pic.twitter.com/PaVS5cuU8P