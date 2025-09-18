Omoda se prepara para el lanzamiento comercial de Omoda 7 SHS

Omoda, marca perteneciente al grupo Chery al igual que Jaecco, ha presentado su Omoda 7 SHS, un SUV sólo híbrido enchufable que se incorporará a la oferta a finales de año. Este modelo se suma al Omoda 5, ya disponible en versiones de gasolina y eléctrica, y al Omoda 9, que también ofrece una variante híbrida enchufable. La marca ha comunicado que que el Omoda 5 contará igualmente con la tecnología Super Hybrid System, ampliando así la estrategia de electrificación de la gama.

El sistema de propulsión del Omoda 7 SHS combina un motor de 1,5 litros de inyección directa de gasolina sobrealimentado por un turbo y de 140 CV con dos motores eléctricos integrados en la caja de cambios DHT. Alcanza así una potencia conjunta de 340 CV y un par máximo de 520 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,2 segundos.

Entre los posibles rivales del Omoda 7 SHS estarían SUV como el Toyota Rav4, Renault Rafale, Mitsubishi Outlander o Mazda CX-60.

Gracias a una batería con química LFP de 18,4 kWh puede recorrer hasta 90 kilómetros en modo eléctrico y alcanzar una autonomía total cercana a los 1.200 sin repostar, con un consumo medio de 5,3 litros a los 100 km. La batería admite cargas con corriente continua de hasta 40 kW, además de alterna con 6,6 kW. Su rendimiento le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 7,2 segundos.

El Omoda 7 se sitúa en el segmento SUV D con unas dimensiones de carrocería de 4,62 metros de largo, 1,87 de ancho y 1,63 de alto.

Estará a la venta con dos niveles de equipamiento, Pure y Premium, en el primer caso sin la capacidad de desplazamiento de la pantalla central.

En el interior se apuesta por un enfoque minimalista y tecnológico, con un salpicadero despejado dominado por una pantalla central de 15,6" con resolución 2,5K que puede desplazarse hacia el lado del acompañante, facilitando así el uso con funciones de entretenimiento.

El volante tiene forma de “D” con dos radios y los asientos delanteros, con resposacabezas integrado, son regulables eléctricamente y climatizados en el acabado superior, el Premium. El otro es el Pure y ya ofrece de serie llantas de 19" y múltiples asistentes a la conducción, mientras que el segundo añade más de veinte sistemas de ayuda avanzada, un asistente de aparcamiento remoto, techo panorámico, portón trasero eléctrico, un equipo de sonido con ocho altavoces o cámara panorámica de 540º.

Su precio, aún no revelado podría estar cerca de los 35.000 euros antes de descuentos o ayudas a la compra como las del Moves III.

El Omoda 5 también estrenará versión híbrida enchufable

En cuanto a la versión SHS del Omoda 5, SUV de 4,44 m de largo que ya se vendía con los motores de gasolina 1.6 TGDI de 147 CV y eléctrico de 204 CV (150 kW), esta versión híbrida enchufable le permitirá estrenar para la gama la etiqueta Eco. Se convertirá, por otro lado, en la variante más potente de la familia, con un sistema que aportará 224 CV (165 kW) y tendrá, como el Omoda 7, una batería de 18,3 kWh, de modo que deberá superar los 100 km de autonomía eléctrica.

"El C-SUV es un segmento muy importante en España porque ocupa más del 30 por ciento del mercado. Nosotros hemos conseguido ser el octavo en ventas, solamente con el Omoda 5 en gasolina. Queremos estar en el 'top 5' no solo con la versión gasolina, sino también con la SHS", dijo el vicepresidente de Omoda & Jaecoo Iberia, Francesco Colonnese en su presentación.

Su precio debería estar cercano a los 31.000 euros de tarifa y su comercialización se iniciará entre octubre y noviembre, de modo que las primeras entregas se realizarán antes de que arranque 2026.