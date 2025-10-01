Se pone en marcha el programa de coches de ocasión BYD Certified
A partir de este mes de octubre BYD pone en marcha el programa BYD Certified que permitirá adquirir vehículos usados que han sido sometidos a una comprobación de 179 puntos para recibir la certificación oficial de la compañía. Incluirán una garantía de, al menos, un año; y dos de conectividad de datos.
BYD ha anunciado el lanzamiento de BYD Certified, un nuevo programa que busca transformar la compra de vehículos de ocasión en una experiencia tan segura y fiable como adquirir un coche nuevo. El servicio estará disponible en Europa a partir de este mes de octubre, tanto en plataformas online como en los concesionarios de la marca.
La base del programa se centra en los vehículos enchufables y ofrece para ellos un exhaustivo proceso de revisión con 179 puntos de inspección, que incluyen controles técnicos y verificación de historiales mediante instituciones externas para asegurar la imparcialidad.
Entre las garantías que ofrece BYD Cerfified están un mínimo de un año o 20.000 km de garantía oficial del vehículo, ocho años o 200.000 km de garantía para la batería, dos años de asistencia en carretera en toda Europa, disponible las 24 horas; o dos años de conectividad de datos para el coche.
Uno de los aspectos más innovadores es el algoritmo patentado de evaluación de batería, que analiza datos reales del vehículo para ofrecer una valoración precisa de su estado. Todos los coches vendidos bajo este programa deberán tener al menos un 90 por ciento de salud de batería (SOH).
"Creemos que BYD Certified desempeñará un papel clave en este sentido. Los clientes que estén considerando adquirir un BYD de ocasión certificado tendrán la tranquilidad de contar con la cobertura de la garantía y los servicios de datos que les ayudarán a disfrutar de nuestras tecnologías integradas en el vehículo, como si hubieran comprado un modelo nuevo" afirmó Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD.
