La señal por la que conocerás las furgonetas 'ponemultas' de la DGT

Se acabaron los avisos. La Dirección General de Tráfico se pone seria y está decidida a terminar con todas las negligencias que se realizan al volante, sobre todo en lo que al uso incorrecto del móvil se refiere, que a día de hoy es una de las principales causas de despistes y accidentes mortales en los balances. Después de avisar durante el verano, con diversas campañas de prevención y de planear varios cambios en el reglamento sancionar para este otoño, la campaña de control con 216 cámaras distribuidas en carreteras españolas este mes de septiembre (del 16 al 22) ha supuesto el inicio de un ataque definitivo a aquellos que están tan enganchados al móvil que no son capaces de soltarlo ni cuando están al volante.

La 'caza' no será ya sólo a quien lo use de forma directa, sino también a quien lo lleve en lugares inadecuados dentro del habitáculo, al igual que los dispositivos GPS, con multas de hasta 200 euros. Se perseguirá el uso del teléfono móvil y otros elementos digitales que puedan distraer al conductor, actitudes peligrosas como circular sin el cinturón de seguridad o el mal posicionamiento dentro del vehículo. Y si por si con los radares, fijos y móviles, los dispositivos con agentes y los drones no fuera suficiente, la DGT ha retomado el uso de las furgonetas blancas 'ponemultas' que van 'camufladas' porque no están rotuladas con los colores de la Guardia Civil, pero sí emplean matrículas con el acrónimo PGC.

La ventaja de este vehículo, que comenzó usándose en Galicia el año pasado y ahora se va a extender al resto de la geografía española, es que te permite visualizar desde más cerca y a una altura perfecta el comportamiento del conductor y sus acompañantes en el interior del vehículo. Si están correctamente sentados, si todos llevan el cinturón de seguridad y, por supuesto, si tienen a mano o están usando directamente el teléfono móvil cuando no deben hacerlo.

De ser así caerá sobre ellos todo el peso de la ley, con una multa de 200 euros y restándole 3 puntos del carnet. La DGT no se esconde y ha sido la primera en aclarar que este tipo de vehículos van a volver a funcionar en nuestras carreteras, ya que el principal objetivo no es actuar de incógnito, sino disponer de una mejor visibilidad para sancionar con el 100% de las pruebas.

Sanciones por usar el móvil

Aunque para muchos el móvil está asociado al ocio y la diversión, usarlo mientras que conducimos no es un juego. Y el proyecto de ley presentado en primavera y que entrará en breve en vigor así lo refleja. Todos aquellos que tengan el teléfono móvil en la mano mientras se conduce, lo estén utilizando o no, recibirán una sanción de 6 puntos (anteriormente estaba en 3) y 200 euros de castigo.

La sanción anterior será la que se aplique a aquel que esté usando el móvil sin llevarlo en la mano, con altavoz puesto a su lado o a través del volante del coche. Ahí la importancia será que el agente sea capaz de demostrar que el comportamiento del conductor está siendo inadecuado. Por eso la importante de la figura de la furgoneta blanca que podrá vigilar de cerca las maniobras de los más negligentes.

Así, a partir de ahora, estos serán los comportamiento más perseguidos por los agentes de Tráfico y que debes evitar a toda costa si no quieres terminar pagándolo muy caro: