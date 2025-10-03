Tesla lanza el Model Y Performance, más potente, con más autonomía y un chasis deportivo

Tesla ha anunciado el lanzamiento en España del nuevo Tesla Model Y Performance, una versión de altas prestaciones con tracción a las cuatro ruedas y con mayor autonomía eléctrica que el resto de variantes de este SUV, para la que ya está abierta el libro de pedidos, si bien las entregas empezarán a realizarse este mismo mes. Su precio es de 61.990 euros.

Fabricado en Alemania, tiene unas dimensiones de 4,80 metros de largo, 1,98 de ancho y 1,61 de alto, por lo que es ligeramente más grande que el resto de Model Y. Monta llantas de 21" de serie, con neumáticos 255/35 R21 delante y 275/30 R21 detrás.

Entre los elementos que marcan diferencias con otros Model Y están el alerón y el difusor traseros.

Con los cambios en la carrocería y la incorporación de la unidad de tracción Performance 4DU de última generación, el SUV alcanza ahora un consumo de 16,2 kWh/100 km y una autonomía de hasta 580 kilómetros en ciclo WLTP gracias a la batería de 87 kWh de los que son útiles 84,8 kWh.

Además, los motores, uno en cada eje, ofrecen más par y más potencia que en otros Model Y, lo que lo convierte en uno de los SUV eléctricos de altas prestaciones más eficientes del mercado. Respectivamente son 627 CV (461 kW) y 741 Nm. Esto se traduce en una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,5 segundos y una velocidad máxima de 250 km/h. Su peso se sitúa en 2.033 kg.

En este Performance existe la opción de definir tanto el ajuste de amortiguadores como del control de estabilidad.

Entre las principales novedades en el primer aspecto se encuentra la modificación del frontal y trasera, incluyendo un nuevo difusor y un alerón de fibra de carbono que mejora un 27 por ciento más la aerodinámica respecto a la versión anterior. El chasis también se ha revisado e incorpora nuevos amortiguadores, barras estabilizadoras y casquillos.

Otras novedades afectan a los sistemas de conducción personalizables. La suspensión adaptable permite alternar entre un reglaje estándar más confortable y un ajuste Sport más rígido. Asimismo, el control de estabilidad ofrece distintos niveles de intervención: desde uno en el que prima el control hasta uno en el que se concede mayor margen de actuación al conductor.

Los asientos son nuevos y cuentan con una inserción específica en su respaldo para identificar esta versión.

El habitáculo dispone de un techo panorámico de cristal con aislamiento acústico, una pantalla de infoentretenimiento de 16” con marcos más finos y un 80 por ciento más de resolución que la del resto de modelos, así como una pantalla táctil trasera de 8”. Los asientos de la segunda fila cuentan con reclinación eléctrica y el vehículo integra piloto automático y actualizaciones de software inalámbricas.

La potencia de carga con corriente continua alcanza los 250 kW, mientras que con alterna puede recibir hasta 11 kW.