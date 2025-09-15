La UE abre la puerta a una categoría de pequeños eléctricos hechos en Europa

El tercer Diálogo Estratégico sobre el Futuro de la Automoción Europea, celebrado en Bruselas, ha marcado un punto de inflexión en la política comunitaria para el sector automotriz. Así, por ejemplo, la Comisión Europea anunció la creación de una nueva categoría para coches eléctricos pequeños “made in Europe”, que se incorporará en las próximas normas de emisiones de CO2, con el objetivo de impulsar una oferta competitiva frente a los constructores chinos y responder a la demanda de vehículos urbanos de bajo coste.

Además, Bruselas adelantará la revisión de los estándares de CO2 inicialmente prevista para 2027, que afectan directamente al horizonte de 2035, cuando estarían prohibida la venta de turismos y furgonetas con emisiones de dióxido de carbono.

Impulso a las baterías europeas

Junto a ello, y como ya había señado anteriormente Ursula von der Leyen, la Comisión movilizará 1.800 millones de euros para respaldar a gigafactorías de grandes empresas europeas de baterías. En el mismo sentido, de apoyo frente a las chinas, fundamentalmente, aplicará criterios de preferencia europea y contenido local en licitaciones públicas, reforzando la autonomía estratégica en la cadena de valor. A los fabricantes extranjeros, y particularmente a los chinos, se les impondrán condiciones en sus inversiones en Europa.

Los fabricantes, representados por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), valoraron positivamente el nuevo enfoque. "Coincidimos con la presidenta de la Comisión en que se requieren medidas audaces y rápidas. Nadie tiene más en juego el éxito de la movilidad cero emisiones que los fabricantes de automóviles europeos", señaló Ola Källenius, presidente de ACEA y CEO de Mercedes-Benz. No obstante, advirtió que aún hacen falta “pasos concretos” para adaptar el marco normativo a la realidad del mercado y garantizar una transición viable.

ACEA subrayó la necesidad de actuar en tres grandes segmentos: turismos, furgonetas -donde la cuota eléctrica apenas alcanza el 8,5 por ciento- y vehículos pesados. "Los fabricantes de camiones y autobuses están comprometidos con la transición ecológica de Europa. Los vehículos están listos, pero no las condiciones propicias", recordó Christian Levin, consejero delegado de Traton Group y Scania, reclamando medidas urgentes y específicas.

Por otro lado, la Comisión y ACEA firmaron un Memorando de Entendimiento para impulsar sinergias en innovación y sentar las bases de una Empresa Común de Investigación e Innovación en Automoción, con participación directa de las compañías desde su inicio.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, defendió que Europa debe combinar descarbonización, neutralidad tecnológica y proteger el tejido industrial. “Queremos que el futuro de los coches -y los coches del futuro- se fabriquen en Europa”, afirmó, amparando a las empresas de la UE frente a la competencia desleal y mejorando su acceso a materias primas.