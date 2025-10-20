Yamaha Eduardo Castro cierra el Nacional Elite de Motocross con pole de Campano

Yamaha Eduardo ha cerrado el Campeonato de España de Motocross Elite 2025 subiendo al podio. Ha sido una temporada complicada por las lesiones, aunque muy fructífera en el crecimiento de las jóvenes promesas a las que siempre apoya la estructura sevillana.

Carlos Campano llegaba muy tocado a Malpartida de Cáceres después de lesionarse el dedo índice de la mano en la pasada ronda de Alhama de Murcia. Pese a ello y con solo un entrenamiento previo a sus espaldas, el de Dos Hermanas volvía a lidiar con el dolor para sacar lo mejor de sí mismo.

Quinto mejor registro en los entrenamientos cronometrados de MX1, Campano lograba la pole position al ganar de forma magistral una manga de clasificación en la que puso en cabeza ya en el ecuador de la carrera.

La primera manga no comenzó bien para él. Una caída en el primer giro que lo dejaba en la última posición le obligó a remontar y, con esfuerzo y mucho trabajo, fue deshaciéndose de rivales para cruzar la línea de meta en la quinta posición. Tras el arduo trabajo de la jornada del sábado, Campano salía algo más rezagado en la segunda manga y cuando luchaba por la cuarta posición y ya disputadas 12 de 19 vueltas, el dolor se hizo insoportable obligándole a abandonar su objetivo de acabar en las posiciones de podio. Con todo y después de perderse tres rondas por lesión, el #115 acaba el curso octavo.

Mariano Villar Castillo ha afrontando su primer año en MX2 terminando en novena posición.

En MX2, Marino Villar cierra su año de rookie en la novena posición. En el circuito de Las Arenas ha ido mejorando entre los dos días de competición. Fue P14 en los cronos para una P15 en la manga de clasificación y una P17 en la primera manga para dar un salto hasta la duodécima plaza en la carrera final y la P14 en el cómputo global del fin de semana. Las lesiones le lastraron a inicio de temporada y ya está más que preparado para dar un paso al frente en 2026.

Alejandro Torres ha sido el mejor de los jóvenes del MX125 de Yamaha Eduardo Castro y se ha alzado con la tercera posición de la YZ125 bLU cRU Cup 2025. El malagueño consiguió la sexta posición en los cronos, pero no pudo acabar la primera manga por una fuerte caída en la séptima vuelta. Ya recompuesto, pero muy magullado, el domingo lo dio todo para conseguir la séptima posición, aunque salió mal y volvió a irse al suelo en plena remontada, y la P14 en la general. Acaba el año undécimo en el Nacional de 125cc.

Alejandro Torres Fernández ha sido el mejor del equipo Yamaha Eduardo Castro en MX125.

En el trazado extremeño, Óscar Rueda ha estado siempre dentro del Top 15 y así ha acabado tras dos días de intensa actividad. Por su parte, Víctor Corbacho sigue en su aprendizaje continuo y tras cogerle el hilo a la pista ha ido subiendo posiciones hasta situarse en la P28.

Sin tiempo para el descanso, Yamaha Eduardo Castro viajará hasta Morón de la Frontera el próximo fin de semana con los pilotos de las categorías de MXS18, MX85 y MX65.