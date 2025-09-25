Álvaro Domínguez, el mejor de Yamaha Eduardo Castro en Lugo

Después del parón veraniego, los pilotos más jóvenes de la estructura Yamaha Eduardo Castro han vuelto a la competición. Lo han hecho en Motopark Lugo, donde se ha disputado una nueva ronda del Campeonato de España de Motocross Júnior.

Las tres jóvenes promesas del equipo sevillano fueron Álvaro Domínguez, en MX85; Juanvi Cañado y Julián Cabezuelo, en MX65. Todos ellos demostraron que siguen creciendo en un mundo tan complejo y exigente como el motocross.

Juanvi Cañado, en plena acción en Motopark Lugo, firmó una notable progresión en la categoría MX65.

Domínguez fue el que mejores resultados consiguió al finalizar el fin de semana. Con un Top 20 en los entrenamientos cronometrados, logró la décimo séptima posición en la primera manga y fue P27 en una dura segunda y definitiva entrada a pista que se llevó a cabo el domingo. Con todo, mantiene su liderato en la YZ85 bLU cRU Cup, la copa de promoción para jóvenes promesas de Yamaha, después de ser primero y segundo en las mangas.

Julián Cabezuelo, entregado en cada manga de Motopark Lugo, dejó patente su esfuerzo y constancia en la categoría MX65.

Por su parte, Cañado se acercó a los veinte mejores en la sesión contra el crono, y, pese a su trigésimo cuarta plaza en la primera manga, logró mejorar en la segunda superando la línea de meta en la posición 28 para una P30 en la suma de puntuaciones de ambas jornadas. Cabezuelo quedó algo más rezagado, aunque cabe destacar su lucha y entrega en todas sus actuaciones destacando la trigésima posición en la manga inicial del sábado.

Sin tiempo para el descanso, Yamaha Eduardo Castro viajará este próximo fin de semana a Alhama de Murcia, donde se llevará a cabo la sexta ronda del Campeonato de España Elite 2025.