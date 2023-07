Israel vive un día de tensión tras la aprobación de la ley clave de la reforma judicial

Israel ha vivido este martes una jornada de tensión y preocupación tras la aprobación este lunes de una ley clave de la reforma judicial del Gobierno de Benjamín Netanyahu. Esta decisión que ha desencadenado multitudinarias protestas y agrava las divisiones internas en el país.

La aprobación en la Knéset (Parlamento) de una ley que limita la intervención del Supremo en las decisiones gubernamentales ha revolucionado a un Israel que vive desde hace meses una profunda crisis interna. Esta nueva normativa que busca otorgar más poder al Ejecutivo en detrimento de la Justicia, cuya independencia se vería profundamente socavada.

Los 64 parlamentarios de la coalición gubernamental votaron a favor de anular la doctrina de la razonabilidad, que permitía al Supremo revisar y revocar decisiones gubernamentales que considerara no razonables. Los 56 miembros de la oposición boicotearon la votación, que marca el primer gran triunfo de la reforma judicial de Netanyahu.

Protestas generalizadas

La aprobación de esta medida fue seguida por una ola de protestas espontáneas en todo el país, que se prolongaron hasta la madrugada de este martes. Los israelíes han amanecido con las imágenes de la represión policial contra los manifestantes, determinados a mantener bloqueada una de las principales arterias de Tel Aviv, y que fueron finalmente desalojados a la fuerza y mediante cañones de agua.

El malestar se ha sentido también en la prensa local, no solo mediante duros editoriales contra el Gobierno sino también con la impresión de portadas negras por parte de cinco de los principales periódicos del país.

"Un día negro para la democracia israelí", se leía en un mensaje escrito con letras blancas en las cinco portadas. Esta campaña ha sido impulsada y financiada por el movimiento de protesta de empresas del sector de alta tecnología contra la reforma judicial.

Otro de los colectivos organizadores de las protestas, Israel Libre, ha señalado que se trata de una jornada difícil para el Estado de Israel. Han asegurado que su país ha sufrido una "terrible herida en el corazón" por parte de un Gobierno "dictatorial", aunque instó a "renovar y fortalecer la resistencia" contra la reforma.

La mirada en el Supremo

La tensión se ha extendido además a los hospitales del país, muchos de los cuales han brindado un servicio restringido o se han limitado a tratamientos de emergencia, en el marco de una jornada de huelga por parte de la Asociación de Médicos de Israel.

El foco de atención este martes, sin embargo, no son los hospitales ni los periódicos, sino el Tribunal Supremo, tras la apelación por parte de grupos de la sociedad civil para que tumbe la ley aprobada ayer. El analista político israelí Amir Oren ha explicado que no existen precedentes de una intervención del Supremo en casos como este, pero no descartó que la corte interceda, desencadenando "un enfrentamiento entre dos poderes".

"Netanyahu está claramente tratando de utilizar su poder político para librarse de sus problemas legales", ha agregadoOren, en referencia a los juicios por corrupción que enfrenta el mandatario, acusado de fraude, cohecho y abuso de confianza. Precisamente los juicios contra el primer ministro fueron el detonante de una recomendación este martes por parte de la fiscal general del Estado, Gali Baharav-Miara, para revocar una ley aprobada en marzo de este año que blinda a Netanyahu de la posibilidad de ser recusado o declarado no apto para ejercer las funciones propias de su cargo.