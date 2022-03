¿Podría ser Putin juzgado por un crimen de lesa humanidad?

La ofensiva militar por parte de Rusia sobre Ucrania se recrudece atacando Járkov, Mariupol y Jersón. El presidente ucraniano advierte sobre la responsabilidad de su homólogo ruso: "Son crímenes de guerra. Han atacado barrios de civiles, ha sido una aniquilación de personas".

Son muchas las voces que se han alzado contra Vladimir Putin y su cruzada. Entre ellas las que piden que el gobernante ruso sea juzgado por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Ucrania.

En el primer día de negociaciones entre ambos territorios las ofensivas siguen su curso.

¿Puede ser juzgado Vladimir Putin?

El delito de lesa humanidad se define como el ataque sistemático o generalizado contra la población civil. Los crímenes de guerra son aquellas infracciones de gran gravedad del Derecho Internacional Humanitario que se llevan a cabo durante un conflicto armado.

El pasado viernes, Karim Khan, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, CPI, ya avisó el pasado viernes de que su jurisprudencia también abarca este tipo de delitos, como el de lesa humanidad o los crímenes de guerra, tal y como recoge el artículo 5 de su Estatuto que da competencia a la CPI para conocer crímenes de guerra, de lesa humanidad, de agresión o de genocidio. Sus palabras van dirigidas a "todas las partes que llevan a cabo hostilidades en Ucrania" y quiso recalcar que "cualquier persona que cometa tales delitos, ya sea ordenando, incitando o contribuyendo de otra manera a su comisión, puede ser procesada ante la corte. Es imperativo que todas las partes en el conflicto respeten sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario".

El fiscal jefe se encuentra dentro de una misión en Bangladesh y ha querido asimismo mostrar su preocupación por la situación actual, confirmando que La Haya intervendrá en lo acontecido en Ucrania. De hecho, en el año 2020, la Corte Penal Internacional ya abrió una investigación en el país ucraniano, por los presuntos delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en la península de Crimea con las autoproclamadas repúblicas de Lugansk y Donetsk.

No obstante, Rusia también podría salir impune de esta situación. Manuel Ollé, profesor de derecho penal internacional de la Universidad Complutense de Madrid y socio director de Ollé Sesé Abogados, en declaraciones a Confilegal, ya advertía de esta posibilidad: "Primero, porque Rusia jamás ha suscrito el Estatuto de Roma. No lo reconoce. Por tanto, la Corte Penal Internacional no tiene competencia. Segundo, la CPI podría entrar a conocer el asunto si Rusia se autodenunciara. Pero esto es altamente improbable. Y tercero, podría caber la posibilidad de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas remitiera lo sucedido a la CPI. Porque es más que evidente que Putin ha vulnerado el artículo 2.3 y 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas que dice que sus miembros tienen que arreglar sus controversias por medios pacíficos y que se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier estado".

Para ello, tan solo habría que acudir a dos precedentes en la historial del Tribunal: Saif al Islam al Gadafi, hijo del presidente de Libia, y , Omar al-Bashir, ex presidente de Sudán. "La propia Rusia forma parte de ese Consejo de Seguridad. Además, se da la circunstancia de que ninguno de los tres miembros permanentes del Consejo de Seguridad –Estados Unidos, China y Rusia– han suscrito el Estatuto de Roma, que de vida a la CPI", concluye el experto.