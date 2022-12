Tímida huelga en Irán en medio del anuncio de próximas ejecuciones

Algunos comercios cerraron este lunes en apoyo a una tímida huelga en Irán, donde una gran mayoría de comercios abrieron sus puertas, en medio del anuncio de la Justicia iraní de que comenzarán “pronto” las ejecuciones de presos condenados por manifestarse.

Irán vive protestas desde la muerte el 16 de septiembre de Mahsa Amini, tras ser detenida tres días antes por la Policía de la moral por llevar mal puesto el velo islámico, manifestaciones que están siendo duramente reprimidas por la fuerzas de seguridad.

En los casi tres meses de protestas han muerto más de 400 personas y al menos 2.000 han sido acusadas de diversos delitos por su participación en las movilizaciones, de las que seis han sido condenadas a muerte.

Activistas iraníes llamaron a protestar en los próximos tres días con movilizaciones y huelgas, pero el seguimiento al cierre de negocios fue hoy limitado y menor que en ocasiones pasadas.

En buena parte de Teherán era un día normal, más allá de la primera nevada de la temporada, aunque el colectivo de activistas 1500tasvir afirmó que en zonas como el Gran Bazar de la capital sí había comercios cerrados, algo que Efe no pudo confirmar.

1500tasvir mostró vídeos de comercios cerrados en diversas ciudades, además del propio Teherán, como Isfahan, Karaj o Shiraz.

Medios como Fars, con lazos con la Guardia Revolucionaria, aseguraron que los bazares en diferentes ciudades del país estaban abiertos y la gente está comprando.

El jefe del Poder judicial, Gholamhosein Mohseni Ejei, acusó a los manifestantes de “amenazar” a los comerciantes para que cerrasen sus negocios y llamó a tomar medidas contra ellos.

Ejei además anunció que "algunas" de las sentencias a muerte de manifestantes condenados por "corrupción sobre la tierra" y "guerra contra Dios" han sido "confirmadas" por instancias superiores.

Las condenas "se aplicarán pronto", dijo Ejei durante un discurso en la reunión del Consejo Supremo del Poder Judicial, recogió por el diario reformista "Shargh".

Los seis condenados a muerte hasta ahora estaban acusados de "guerra contra Dios" y de "corrupción en la tierra", conceptos que engloban una serie de delitos contra el islam y la seguridad pública.

Las autoridades judiciales han acusado a más de 2.000 personas de diversos delitos por su participación en las movilizaciones, en las que se pide el fin de la República Islámica, de las cuales al menos 21 podrían ser condenadas a muerte.

Supuesto fin de la policía de la moral

El nuevo llamamiento a protestar llega en medio de la confusión por el presunto desmantelamiento de la temida Policía de la Moral, con medios conservadores que niegan que sea así, activistas que ven con escepticismo la medida y el cuerpo policial que prefiere mantener el silencio.

Durante una rueda de prensa, un periodista preguntó al fiscal general del país, Mohamad Yafar Montazerí, por la ausencia en las calles de la Policía de la Moral y el político respondió que ese cuerpo "no tiene nada que ver con el poder judicial y fue suprimido por los que lo crearon".

Esa frase fue interpretada como un anuncio del desmantelamiento de la Policía de la Moral, cuerpo que vigila desde 2005 que las mujeres cumplan con el estricto código de vestimenta impuesto por la República Islámica.

Pero poco después la televisión estatal Alalam aclaró que se habían malinterpretado las declaraciones de Montazerí, quien, según su versión, solo dijo que la gestión de este cuerpo no depende del Poder Judicial.

Para tratar de aclarar la situación, el diario reformista "Shargh" se puso en contacto con el director de Relaciones Públicas de la Policía de Teherán, el coronel Sabahi, pero no obtuvo una respuesta al respecto.

"No digas que nos has llamado, ahora no es el momento para tales conversaciones, la policía hablará de eso cuando lo considere apropiado", respondió el agente de Policía al periodista de "Shargh".

Montazerí también se refirió a un posible cambio en la normativa de la vestimenta de las mujeres, algo que estaría estudiando el Parlamento y que se anunciaría a mediados de este mes, algo que otras autoridades han mencionado recientemente.

