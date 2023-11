Trump acusa al juez de fallar en su contra antes de escucharlo

El ex presidente Donald Trump ha explotado este lunes durante su declaración como testigo en el juicio contra la Organización Trump y ha recriminado al juez haber fallado en su contra el cargo de fraude, de manera sumaria, "antes de saber nada" sobre él y sus negocios.

El juez Arthur Engoron, que desde el inicio de la sesión se ha mostrado enfadado por lo que ha considerado "discursos" de Trump en lugar de respuestas, ha escuchado con gesto impasible los comentarios en tono airado del acusado, que ha estado sentado a apenas dos metros de él.

"Usted falló contra mí, dijo que era un fraude antes de saber nada de mí", ha espetado mirándole directamente, tras lo que ha sostenido que "el fraude es el tribunal" porque "no valoró las propiedades correctamente", y se ha vanagloriado de haber hecho "un buen trabajo" como presidente de EEUU.

El fiscal

Trump ha sacado a colación la valoración de los tasadores públicos del condado de Palm Beach, en Florida, que estimaron que su mansión de Mar-a-Lago se situaba en unos 18 millones de dólares, y ha asegurado que "vale cientos de millones más y todo el mundo lo sabe".

El fiscal Kevin Wallace ha preguntado a Trump por los documentos de condición financiera, en los que se basa el caso y que supuestamente inflaban el valor de los activos para la empresa obtener ventajas con bancos y aseguradoras; el acusado reconoció que los "miraba" y hacía "sugerencias", pero les ha restado valor.

El ex presidente ha defendido en repetidas ocasiones que los documentos no tienen valor porque incluyen una cláusula que advierte que los datos son subjetivos y alienta a hacer análisis propios y "no apoyarse" en ellos. Esa cláusula "siempre se respeta en los tribunales, excepto por parte de este juez particular", ha agregado el acusado, que ha asegurado que "si hubo un error, no fue material", pero en todo caso "cualquier error está cubierto por la cláusula".

La cláusula

Trump ha insistido en que las valoraciones de sus edificios eran más bajas de lo que debían ser: "Los bancos venían a mí, querían hacer tratos conmigo todos recuperaron todo su dinero al completo, y ahora usted asume que las declaraciones son engañosas".

Engoron le ha interrimpido solo para invitarle a "aprender sobre la cláusula" leyendo su opinión implícita en el fallo sobre fraude persistente contra Trump y los otros acusados, que quita mérito a ese argumento. El fiscal ha presentado documentos que mostraban valoraciones millonarias, como un edificio en Manhattan, de cerca de 350 millones de dólares, o una torre en Wall Street, de 550 millones, que definió como "una cifra muy baja".

Trump ha señalado que los documentos, que están fechados hace una década, son "de hace tanto tiempo que están fuera del estatuto de limitaciones" –vital para que puedan ser admitidos como pruebas– y ha vaticinado: "El juez fallará en mi contra, porque siempre lo hace". Ese tipo de comentarios ha enfadado a Engoron, que ya varias veces había instado a los abogados de Trump a "controlar" a su cliente, y lo ha conminado con gestos de exasperación a que respondiera a las preguntas con "sí" o "no", y ha acavado diciendo, visiblemente enfadado, que no está "aquí para escuchar todo lo que tiene que decir".

Enfrentamientos

El abogado principal, Christopher Kise, ha reivindicado que es el juez en este juicio el encargado de determinar un veredicto para los seis cargos que se dirimen y aseguró que "no es justo" que limite su testimonio. "Señor Kise, era una pregunta simple de sí o no. Ha hecho otro discurso. Le suplico que controle si puede a su cliente. Si usted no puede, lo haré yo. Lo excusaré y trazaré todas las conclusiones negativas que pueda", le ha contestado en uno de los momentos más duros el juez.

Tras varios minutos de ataques airados, el fiscal Kevin Wallace, que inicialmente hab cuestionado el valor de las propiedades de la empresa, le ha preguntado: "¿Ha terminado?", y Trump ha contestado escuetamente que sí mientras el juez esbozaba brevemente una sonrisa.