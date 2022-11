Trump deja entrever que volverá a optar a la Casa Blanca en 2024

El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) adelantó esta pasada madrugada en un mitin que el próximo martes 15 de noviembre llevará a cabo "un gran anuncio" desde su residencia de Mar-a-Lago en Florida, en una referencia velada a su posible candidatura para las elecciones presidenciales de 2024.

Posteriormente, este martes el ex presidente acudió a votar en las legislativas al Morton and Barbara Mandel Recreation Center, situado cerca de su residencia habitual. Rodeado de algunos simpatizantes y periodistas, no dio pistas sobre su anuncio y remitió de nuevo al 15 de noviembre a los periodistas.

Cuando se iba ya del centro de votación, afirmó que votó por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien precisamente puede cruzarse en su camino en la nominación presidencial republicana.

Aunque se había especulado durante todo el día con la posibilidad de que anunciase ya oficialmente su candidatura, Trump solo dejó muestras de sus intenciones: "En 2024 vamos a recuperar nuestra magnífica Casa Blanca", proclamó durante su intervención en un acto de campaña en Ohio.

"Éramos una gran nación y volveremos a ser una gran nación de nuevo", dijo Trump en un discurso en el que mantuvo la expectación durante casi dos horas pero que finalizó sin oficializar su candidatura y emplazó a todos al 15 de noviembre para hacer su "gran anuncio".

El mitin de de Trump fue convocado para mostrar su apoyo a los candidatos locales de Ohio para los comicios legislativos que se celebrarán en EEUU, en los que se elegirá a la totalidad de los miembros de la Cámara de Representantes y a un tercio de los senadores, ambos en manos demócratas en la actualidad.

"Este es el año en que recuperaremos la Cámara de Representantes y el Senado y, los más importante, en 2024 vamos a recuperar nuestra magnífica Casa Blanca", espetó el exmandatario ante el griterío entusiasmado de los asistentes.

Trump dedicó buena parte de su discurso a las encuestas que le sitúan en una posición favorable en varios estados tanto en unas primarias republicanas para elegir candidato presidencial como en una hipotética reedición de la contienda electoral de 2020 contra el demócrata y actual presidente Joe Biden.

El exmandatario tuvo duras palabras contra los demócratas y contra el estado en que se encuentra EEUU actualmente, que calificó de "comienzo del comunismo" y pidió, como ya ha hecho en ocasiones anteriores, la pena de muerte para los traficantes de drogas y de personas.

Sobre la cuestión migratoria, Trump aseguró que EEUU merece un presidente y un Congreso que proteja las fronteras nacionales y no de países terceros, y se quejó de que los estados centroamericanos no aceptan de regreso a inmigrantes que han cometido delitos en EEUU.

"En esta elección, los demócratas eliminarán los fondos de la Policías. Los republicanos eliminarán los fondos de los cárteles de tráfico de drogas", zanjó el político republicano