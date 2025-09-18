Brigitte Macron aportará pruebas médicas para demostrar que es mujer y desmentir bulos sobre su identidad

El presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, afrontan un proceso judicial en Estados Unidos tras las acusaciones que cuestionan la identidad de género de la primera dama. La acción legal responde a una demanda por difamación contra Candace Owens, comunicadora estadounidense vinculada a posturas conservadoras, que difundió reiteradamente la teoría de que Brigitte habría nacido hombre.

Según explicó el abogado Tom Clare a la cadena británica BBC, la defensa presentará evidencias fotográficas y científicas ante el tribunal. Entre ellas figuran imágenes personales, como fotografías de Brigitte Macron durante el embarazo y la crianza de sus hijos, además de documentación y testimonios periciales. Clare subrayó que las insinuaciones han resultado "extremadamente perturbadoras" para su clienta, aunque no han interferido en las funciones presidenciales de su marido.

Estrategias legales en juego

La defensa de Candace Owens ha presentado una moción de desestimación, una maniobra habitual en casos de difamación para argumentar falta de pruebas o inexistencia de daño. Por su parte, el equipo de los Macron insiste en que las acusaciones suponen una "distracción" dañina en el plano personal y familiar, y han decidido afrontarlas con la mayor transparencia posible.

Repercusiones políticas y sociales

La controversia ha superado las fronteras francesas y genera debate también en España, donde los medios especializados en política y derechos humanos destacan el impacto en la imagen presidencial y el respeto a la privacidad de las figuras públicas. A nivel europeo, el caso plantea interrogantes sobre la competencia de los tribunales internacionales en disputas de difamación digital, en un momento de especial sensibilidad hacia la libertad de expresión y la protección frente a discursos de odio.

La polémica también abre una reflexión más amplia sobre el alcance de las fake news y teorías conspirativas contra personalidades públicas, en un contexto marcado por la cercanía de procesos electorales y el peso creciente de las redes sociales en la opinión pública.

Dimensión personal y mediática

Clare señaló que, a sus 68 años, Brigitte Macron vive esta situación como "increíblemente perturbadora", aunque con la determinación de aclarar las falsas acusaciones y proteger a su familia. El propio presidente francés, pese a su relevancia política, no es ajeno a la presión emocional que supone ver cuestionada públicamente la intimidad de su entorno.

Owens, con millones de seguidores en plataformas digitales y excolaboradora del medio conservador Daily Wire, ha amplificado la difusión de estas teorías. Su repercusión ha intensificado el debate sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad en la difusión de contenidos sin fundamento.