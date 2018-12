Un ciudadano alemán esgrime el caso Puigdemont para que España no lo extradite

El ciudadano alemán Jean François Baron Von Sass, reclamado por el Tribunal de Saarbrücken (Alemania) por un presunto delito sobre acuerdos restrictivos de la competencia, ha esgrimido el caso Puigdemont para evitar que España lo extradite en base a la euroorden que pesa sobre él, según han explicado fuentes jurídicas.

Baron Von Sass se ha opuesto, a través de sus abogados, a que se haga efectiva la petición al producirse "circunstancias absolutamente idénticas" a la denegación de la entrega del expresidente catalán Carles Puigdemont por el Tribunal de Schleswig-Holstein (Alemania) por el presunto delito de rebelión.

En concreto, argumenta en un recurso de apelación presentado ante la Audiencia Nacional, que el delito que le atribuyen, 'Licitación en concursos privados', "en absoluto está recogido en la legislación penal española".

Así, defiende que no procede la admisión de la entrega solicitada por la justicia alemana, al no formar parte este tipo delictivo de la lista prevista en la normativa de la orden europea y no existir un tipo "idéntico en la legislación española", y según fuentes consultadas, en el ámbito penal no se puede hacer una interpretación extensiva de los delitos.

Esgrime que se está produciendo una "infracción del principio de reciprocidad" del artículo 13.3 de la Constitución, ya que Alemania rechazó la entrega de Puigdemont tal como reclamaba el Tribunal Supremo por la causa por el proceso soberanista.

En su escrito, la defensa de Von Sass observa "la existencia clara y determinante" de infracción de carácter procesal en la ejecución de la orden europea, que incide en derechos fundamentales amparados por la Constitución sobre derechos humanos, y solicita que revoquen la autorización de entrega de la Audiencia Nacional.

Fiscalía de Saarbrücken

La Fiscalía de Saarbrücken emitió una Orden europea de detención y entrega (OEDE) el 23 de julio para enjuiciar al Baron Von Sass, gerente de la compañía Saar-Ingeniurbau GmBH (SIB), por presuntamente haber accedido a información privilegiada y concertarse con otras empresas para interferir en la adjudicación de contratos de su principal cliente, la constructora Dillinger Hutte.

Según consta en un escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Europa Pres, los hechos serían constitutivos de un delito de acuerdos restrictivos de la competencia, en base al artículo 298 del Código Penal alemán, que las autoridades alemanas marcan con la casilla de corrupción en la euroorden, penado con hasta cinco años de cárcel.

En base a dicha euroorden, el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional acordó el 31 de octubre aceptar la entrega del Von Sass, que actualmente está en situación de libertad condicional y tiene residencia en Mallorca, al Estado de Alemania, en concreto al Tribunal del Distrito de Saarbrücken, por el presunto delito de corrupción en los negocios por uso de información privilegiada, una decisión que ha sido recurrida por los letrados del afectado.

El magistrado Diego de Egea considera que la definición de los hechos en la euroorden "es compatible con la sección cuarta de los delitos relativos al mercado, artículos 286 bis y siguientes del Código Penal español" y que no concurre ninguna causa legal de denegación, una postura que también sostiene la Fiscalía.

Argumenta que es "preferente" el criterio de atender a la reclamación de otro estado de la Unión Europea en aplicación del principio de confianza mutua, procediendo por ello de conformidad al artículo 47.2 de la Ley 23/2014 a acordar su entrega.

Ahora Von Sass está pendiente de que la Audiencia Nacional resuelva varios recursos planteados, en los que solicitan por ejemplo una segunda vista, y se reserva poder acudir a instancias superiores y a la justicia europea.