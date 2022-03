Un enorme convoy militar ruso avanza hacia Kiev

Un largo convoy militar ruso sigue este martes día 1 de marzo avanzando hacia Kiev formado por carros blindados, artillería y otros vehículos en una columna que alcanza 64 kilómetros de largo.

El convoy había sido detectado recientemente por imágenes satelitales y es más grande de lo que se había pensado inicialmente, informó la agencia UNIAN. Estas imágenes satelitales fueron tomadas por Maxar Technologies, que informa regularmente sobre la situación militar en Rusia.

Mientras, el ejército ucraniano dice que no baja la guardia, especialmente en la capital, mientras Rusia da señales de una intensificación de su actividad militar.

Estado de Las operaciones militares

- El asalto de Rusia a la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania, comenzó anoche, informó el Servicio Estatal para Comunicaciones y Protección de la Información en su cuenta oficial de Telegram. "El asalto a Jersón ha comenzado. Según testigos, el enemigo avanza desde el aeropuerto a la carretera de Nikoláev y el anillo cerca de la planta de refrigeración", señaló.

Previamente, la Administración Regional de Jersón, una ciudad de casi 300.000 habitantes y situada en el sur de Ucrania, a las orillas del mar Negro y junto al río Dniéper, informó de una concentración de soldados rusos cerca del distrito de Shumen.

- En Mariúpol, a orillas del mar Negro, el Servicio Estatal para Comunicaciones y Protección de la Información afirmó que la ciudad está bajo control del Ejército ucraniano, pero como resultado del ataque aéreo ruso quedó prácticamente sin suministro eléctrico.

- En Okhtyrka, en la región de Sumy (noreste), más de 70 militares y civiles ucranianos murieron en los bombardeos del enemigo con lanzaderas múltiples Grad, según escribió el jefe de la Administración Militar Regional de Sumy, Dmytro Zhyvytskyi, en Facebook.

Rusia negocia pero sigue bombardeando

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que Ucrania ha recibido "algunas señales" de Rusia durante la negociación entre representantes de ambos países el lunes, pero aún no es el resultado que le gustaría tener.

"Hasta el momento, no tenemos el resultado que nos gustaría tener. Rusia ha expresado sus puntos, nosotros los nuestros para poner fin a la guerra. Recibimos algunas señales. Cuando la delegación regrese a Kiev, analizaremos lo que hemos escuchado y luego decidiremos cómo pasar a la segunda ronda", dijo Zelenski, al comentar el resultado del encuentro en la frontera ucraniano-bielorrusa.

Zelenski denunció que mientras las negociaciones continuaban no cesaban las hostilidades en Ucrania.

China evacúa a los primeros ciudadanos chinos de Ucrania

China evacuó este lunes de Ucrania al primer grupo de ciudadanos chinos, entre los que se encuentran 200 estudiantes residentes en Kiev y 400 en Odesa, y prevé sacar del país a otros mil nacionales chinos este martes, informó la Embajada de China en Ucrania, citada hoy por el diario local Global Times.

Según la Embajada, otros países de los alrededores como Moldavia, Rumanía, Eslovaquia, Hungría y Polonia asistirán a los ciudadanos chinos que entren a su territorio, garantizándoles temporalmente una entrada sin necesidad de visado.

La ONU inicia una sesión especial sobre Ucrania

La Asamblea General de la ONU inició este lunes una sesión especial de emergencia sobre Ucrania, en la que Occidente busca aislar diplomáticamente a Rusia aprobando una condena de su invasión con el mayor respaldo posible.

La Asamblea General -el órgano en el que se sientan los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas- votará a lo largo de la semana, probablemente el miércoles, una resolución en ese sentido similar a la que el pasado viernes Moscú vetó en el Consejo de Seguridad. A diferencia de allí, en la Asamblea ningún país tiene poder de veto, por lo que el texto únicamente necesita reunir el apoyo de dos tercios de la cámara para salir adelante.

Putin le dice a Macron que la solución del conflicto pasa por reconocer "los legítimos intereses de Rusia" en materia de seguridad

En tanto, el presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó a su homólogo francés, Emmanuel Macron, en conversación telefónica, que la solución del conflicto con Ucrania solo sería posible si se toman en cuenta los "legítimos intereses de Rusia en materia de seguridad, incluyendo su soberanía de Crimea", anexionada ilegalmente en 2014, así como la "desmilitarización y desnazificacion" del Estado ucraniano, así como su estatus neutral.

Empresarios sancionados

El dueño de los supermercados Dia, Mikhail Fridman, y el director ejecutivo de Rosneft, uno de los mayores productores de crudo, Igor Sechin, figuran en la lista de veintiséis oligarcas, empresarios, militares y periodistas sancionados por la Unión Europea por el ataque de Rusia a Ucrania.

Encabezan la lista Sechin, director ejecutivo de Rosneft, empresa petrolera estatal rusa; seguido de Nikolay Tokarev, director ejecutivo de Transneft, importante empresa de petróleo y gas de Rusia; y por Alisher Usmanov, "uno de los oligarcas preferidos" y supuesto "testaferro" de Putin, a quien le "ha resuelto sus problemas empresariales", se lee en el Diario Oficial de la UE.

La lista continúa con Petr Aven, otro de los oligarcas "más cercanos" a Putin y "uno de los aproximadamente cincuenta ricos que se reúnen regularmente" con él; al igual que Mikhail Fridman, "conocido como uno de los principales financieros de Rusia y facilitador del círculo más próximo" del presidente ruso.

Mastercard bloquea sus operaciones financieras para cumplir con las sanciones

La multinacional de servicios financieros estadounidense Mastercard ha bloqueado a varias instituciones de su red de pago para cumplir con las sanciones internacionales impuestas a Rusia tras su invasión de Ucrania.

Michael Miebach, el presidente de la compañía, con sede en Nueva York, señala en un comunicado que continuará "trabajando con los reguladores en los próximos días para cumplir plenamente" con las obligaciones de la empresa en relación a las sanciones internacionales impuestas.

Mastercard se suma así a empresas como Visa, las petroleras BP y Shell, las de servicios de paquetería Fedex, UPS y DHL, o la naviera Maersk en cancelar o suspender sus actividades en Rusia en respuesta a las sanciones para castigar al presidente ruso, Vladimir Putin, por su invasión de Ucrania.

EEUU declara non gratos a doce diplomáticos de la misión rusa ante la ONU

Estados Unidos declaró este lunes persona non grata a doce diplomáticos de la misión rusa ante las Naciones Unidas a los que acusa de "espionaje" y les dio hasta el 7 de marzo para que salgan del país.

La información la adelantó el embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, quien dijo que ésta supone una "noticia triste" y una muestra de que EE.UU. no está respetando los acuerdos con las Naciones Unidas sobre su rol como Estado anfitrión de la organización, que tiene su sede central en Nueva York.

Poco después, Estados Unidos confirmó la decisión y defendió que no incumple en absoluto sus responsabilidades como país anfitrión.

Según un comunicado estadounidense, esas doce personas son "agentes de inteligencia" que han "abusado de sus privilegios de residencia en Estados Unidos al involucrarse en actividades de espionaje que son perjudiciales para nuestra seguridad nacional".

Putin prohíbe transferir divisas al extranjero

El presidente ruso, Vladímir Putin, prohibió hoy transferir divisas al extranjero y ordenó a las empresas con actividades económicas en el extranjero en el marco del comercio exterior convertir el 80 % de sus ingresos en rublos, según un decreto firmado este lunes por el mandatario para defender a Rusia de las sanciones occidentales.

"A partir del 28 de febrero, los residentes que participen en actividades económicas en el extranjero deberán realizar la venta obligatoria de divisas por un monto del 80 por ciento del monto de divisas acreditado en sus cuentas en virtud de contratos de comercio exterior con no residentes", indica el decreto.

El texto también prohíbe realizar "operaciones de cambio relacionadas con la provisión por parte de residentes a favor de no residentes de moneda extranjera" y transferir moneda extranjera a cuentas abiertas en bancos y otras organizaciones del mercado financiero fuera de Rusia".

Disney no estrenará sus películas en Rusia por la invasión de Ucrania

The Walt Disney Company comunicó este lunes que no estrenará sus nuevas películas en Rusia por la invasión de Ucrania. "Dada la invasión no provocada de Ucrania y la trágica crisis humanitaria, pausaremos el estreno de nuestras películas en Rusia, incluida la próxima 'Turning Red' de Pixar", dijo la compañía en un comunicado. La empresa añadió que "tomará futuras decisiones comerciales" conforme evolucione la situación y aseguró que brindará asistencia humanitaria a través de otras ONG colaboradoras.