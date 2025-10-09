Encuesta: ¿Debería Donald Trump ganar el Premio Nobel de la Paz?

El ganador del Premio Nobel de la Paz, otorgado cada año en Oslo, se dará a conocer este viernes 10 de octubre. El plan de paz entre Israel y Hamas, con el acuerdo de intercambio de rehenes alcanzado esta madrugada, refuerza las posibilidades de que el presidente de los EEUU, Donald Trump, obtenga el galardón por su papel de mediador en este y otros conflictos.

Desde la Casa Blanca y del propio partido republicado se ha presionado mucho al jurado para que elijan al mandatario estadounidense. Trump compite con otras 338 candidaturas, entre individuos y organizaciones.