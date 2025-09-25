Donald Trump asegura ahora que Israel y Hamas están "cerca de alcanzar" un acuerdo sobre Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que Israel y Hamas están "cerca de alcanzar algún tipo de acuerdo" para un alto el fuego en Gaza, pero no especificó sobre las condiciones de este supuesto pacto. "Creo que estamos cerca de concretar algún tipo de acuerdo", explicó Trump a los periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca durante una reunión con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

El estadounidense insistió en exigir a Hamas que libere de inmediato y a la vez a todos los rehenes que mantiene secuestrados en la Franja. "Mucha gente está muriendo, pero queremos a los rehenes de vuelta. No los queremos de vuelta uno esta semana, otro en dos meses, tres más tarde. Como ha estado ocurriendo", dijo Trump. "Los queremos de vuelta de una sola vez".

Trump también se refirió al "gran" encuentro que mantuvo con líderes de países árabes e islámicos en el marco de la Asamblea General de la ONU para abordar un plan postconflicto para Gaza. "Mantuvimos una reunión muy positiva con los representantes de los países más poderosos de Oriente Medio, y creo que estamos cerca de llegar a un acuerdo", apuntó.

Trump, que se reunirá el próximo lunes con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se comprometió ante los líderes islámicos a no permitir a Israel anexionar la Cisjordania ocupada, informó el portal Politico.

Desde los atentados perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 y el inicio de la guerra israelí en Gaza, ambos bandos han propuesto varios acuerdos de alto el fuego y de liberación de rehenes, pero el asedio sobre la Franja continúa.

Una comisión independiente de la ONU y un número creciente de países califican la ofensiva militar israelí en Gaza como un genocidio. Hasta la fecha, se contabilizan más de 65.200 palestinos muertos, entre ellos más de 19.000 niños.

El petróleo ruso

Además, Trump dijo que le gustaría que Turquía "dejara de comprar petróleo" a Rusia para dejar de apoyar al Kremlin en su guerra contra Ucrania. "Me gustaría que dejara de comprar petróleo a Rusia mientras Rusia continúa con su agresión contra Ucrania", aseguró a los medios Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca al inicio de la reunión bilateral, en la que el republicano afirmó que ambos mandatarios tratarán también temas comerciales y la posible venta a Ankara de aviones de combate F-35 y F-16.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que Erdogan pueda mediar para traer a los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, a la mesa de negociación para lograr un alto el fuego, Trump aseguró que el dirigente turco "podría ejercer una gran influencia si así lo quisiera".

"Puedo decirles que el presidente Erdogan es muy respetado por ambos (Putin y Zelenski). Todos respetan a Erdogan. De verdad que lo respetan. Yo también lo respeto, y creo que podría ejercer una gran influencia si así lo quisiera", explicó el magnate neoyorquino. "Por ahora, mantiene una postura neutral. Le gusta ser neutral, y a mí también. Pero si llegara a involucrarse en el conflicto, lo mejor que podría hacer sería dejar de comprar petróleo y gas a Rusia", añadió Trump.

El presidente estadounidense consideró de nuevo que Putin "debe parar" su campaña militar en Ucrania y que "está muy decepcionado" con el mandatario ruso. "Estoy muy decepcionado con Putin. Ha luchado con mucha determinación y durante mucho tiempo" dijo Trump, que apuntó que Moscú "ha perdido alrededor de un millón de soldados" y que "a pesar de los intensos bombardeos de las últimas dos semanas, no ha conquistado prácticamente ningún territorio".

"No voy a llamar a nadie 'tigre de papel', pero Rusia ha gastado millones y millones de dólares en bombas, misiles, municiones y, sobre todo, en vidas humanas, y no ha obtenido prácticamente ningún beneficio territorial", concluyó el mandatario estadounidense.

El miércoles el inquilino de la Casa Blanca escribió en redes sociales que la campaña en Ucrania está retratando a Rusia como "un tigre de papel" y aseguró que Ucrania, con el apoyo de los socios europeos, "está en condiciones de luchar y recuperar todo el territorio ucraniano en su configuración original", en lo que supone un giro en su evaluación sobre la guerra.