Donald Trump confirma la participación de EEUU en el ataque a Teherán: "Irán nunca tendrá un arma nuclear"
El presidente estadounidense asegura que el objetivo de la operación conjunta con Israel es "eliminar amenazas inminentes".
Estados Unidos e Israel lanzan una ofensiva aérea contra Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado en su cuenta de la red social Truth Social que el Ejército de Estados Unidos ha comenzado un gran operativo de combate en Irán y que el objetivo es "eliminar amenazas inminentes" del régimen iraní. Trump, asegura que "Irán nunca tendrá un arma nuclear" y confirmó a participación en la ofensiva.
