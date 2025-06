EEUU moviliza bombarderos hacia el Pacífico mientras Trump sopesa si atacar Irán

Varios bombarderos B-2 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos despegaron en las últimas horas con rumbo al Pacífico, mientras el presidente Donald Trump sopesa la posibilidad de atacar Irán, según el seguimiento de sitios web especializados en tráfico aéreo.

El traslado de estos aviones no implica necesariamente que el presidente republicano haya tomado ya una decisión, ya que no es inusual reubicar activos militares, informó el diario The New York Times.

De acuerdo con los rastreadores de vuelos, los B-2 partieron desde la base aérea de Whiteman, en el estado de Misuri, con destino a Guam, un territorio estadounidense en Micronesia que alberga instalaciones militares.

Estos bombarderos, capaces de transportar potentes bombas, al parecer estuvieron acompañados por aviones cisterna para su reabastecimiento en vuelo.

Trump regresará este sábado a Washington desde su campo de golf en Bedminster (Nueva Jersey) para reunirse con su equipo de seguridad nacional y continuar los debates sobre una posible participación de Estados Unidos en los ataques israelíes contra Irán.

La Casa Blanca informó de que el presidente tomará una decisión en las próximas dos semanas sobre la posibilidad de lanzar una ofensiva cuyo objetivo oficial sería impedir que la República Islámica obtenga un arma nuclear.

Irán, que ha negado reiteradamente estar desarrollando armamento nuclear, intercambia ataques aéreos con Israel desde el pasado viernes, cuando el Ejército israelí bombardeó instalaciones nucleares y militares en territorio iraní.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó la ofensiva mientras Irán negociaba con Estados Unidos un acuerdo sobre su programa nuclear.

Irán ve la entrada en al guerra de EEUU sería "muy peligrosa para todos"

El ministro de Exteriores de Irán, Abas Araqchi, advirtió este sábado que una entrada de Estados Unidos en la guerra entre Israel e Irán sería "desafortunada y muy muy peligrosa para todos". "Desgraciadamente, hemos oído que Estados Unidos podría sumarse a esta agresión (contra Irán), y esto sería muy desafortunado y creo que muy, muy peligroso para todos", dijo Araqchi a la prensa en Estambul, donde participa en la 51 cumbre de la Organización para la Cooperación Islámica.

Agregó que había llegado a la conclusión de que EE.UU. estaba desde el principio al tanto del ataque israelí, lanzando el 13 de junio pasado, solo dos días antes del inicio previsto de una ronda de negociaciones sobre el programa nuclear iraní entre Washington y Teherán.

"Lo han negado, dicen que no estaban al tanto, pero tenemos muchos indicios de que sí estaban al tanto desde el principio, y los tuits y declaraciones del presidente de EEUU (Donald Trump) lo dejan claro", señaló Araqchi, según informa la agencia turca Anadolu.

Evaluó que Israel quiso evitar con este ataque un acuerdo diplomático, pero subrayó que Irán sigue "dispuesta para una solución como la de las negociaciones de 2015", con EEUU, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania, el llamado grupo P5+1.

El ministro recordó que "todo el mundo celebró aquel acuerdo alcanzado tras dos años de negociaciones", roto por Estados Unidos en 2018 durante el primer mandato de Donald Trump.

"Está claro que mientras continúan los bombardeos contra nuestro pueblo, no puedo ir a las negociaciones", observó Araqchi, que también defendió el "legítimo derecho de defensa" de Irán ante el ataque israelí.