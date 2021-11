El endurecimiento de las medidas anticovid planea sobre Francia

El presidente francés, Emmanuel Macron, pronunciará este martes un discurso en televisión para presentar su estrategia ante la inquietud por el aumento de la epidemia de coronavirus y aprovechará para hablar de la recuperación económica y de las reformas en los cinco meses que le quedan de mandato.

Este discurso a la nación en la hora de máxima audiencia (las 20:00 locales) responde en primer lugar a la cita que él mismo se había fijado en su anterior intervención con este formato sobre la crisis sanitaria el 12 de julio para comparecer de nuevo en otoño.

Será en el Consejo de Defensa que presidirá por la mañana con los miembros de su Gobierno más directamente implicados en la gestión de esa crisis cuando se decidirán las medidas que anunciará, entre las que se esperan un reforzamiento de la protección para prevenir contagios.

Una de las pistas para acelerar la vacunación con la dosis de recuerdo de los mayores de 65 años y de los grupos de riesgo (menos de la mitad la tienen) sería condicionar a esta población el certificado sanitario a la tercera dosis.

Hay que recordar que desde este verano en Francia el certificado covid es obligatorio para muchos actos de la vida social como los viajes en transporte público de largo recorrido, ir al cine, a un espectáculo o a un estadio e incluso tomarse algo en un bar o comer en un restaurante.

La pandemia se extiende en Francia, aunque lejos de una quinta ola. Las autoridades hacen hincapié en que esa situación menos desfavorable que en otros países del centro y sobre todo del este de Europa se explica en primer lugar por una tasa de vacunación relativamente elevada: el 74,5% de la población tiene la pauta completa.

No obstante, el número de casos lleva semanas creciendo. Este domingo se notificaron 8.547 contagios y diez muertes. El número de pacientes de covid en los hospitales aumentó ese día en 42 hasta 6.709 y el de internados en las ucis en dos hasta 1.101. Pese a la progresión, esas cifras están muy lejos de las alcanzadas en la última gran ola de abril, cuando llegó a haber más de 31.000 enfermos de covid en los hospitales y más de 6.000 en las ucis.

Desde este lunes, los alumnos de primaria de 39 departamentos tienen que volver a llevar mascarilla en clase porque el nivel de incidencia allí ha pasado por encima del umbral de los 50 casos por cada 100.000 habitantes. En total son 60 del centenar de departamentos de Francia los que tienen que aplicar esa regla para los estudiantes menores de 12 años (los mayores la tienen que llevar en todo el país).

El ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, dijo este lunes que se está estudiando la posibilidad de abrir la vacunación para los niños de cinco a 12 años, como ya se hace en Estados Unidos, pero no habrá una decisión a corto plazo: "No excluimos nada, pero no nos precipitemos", indicó a la emisora France Info.

El portavoz del Gobierno, Gabriel Attal, precisó la semana pasada que además de la situación sanitaria, Macron tiene intención de hablar a los franceses de "la recuperación económica, las reformas que se llevan a cabo" y otros asuntos de actualidad. Es decir, que es muy probable que ponga en valor su acción para afrontar el impacto del coronavirus en la economía y dé indicaciones sobre las que van a ser sus prioridades en los cinco últimos meses.

Comentarios que serán objeto de escrutinio y de críticas por parte de la oposición, que le reprocha haber empezado en la práctica su campaña para ser reelegido en el Elíseo sin haberse declarado oficialmente candidato.