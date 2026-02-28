Estados Unidos e Israel matan a Jamenei en los bombardeos masivos contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado esta noche que el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, murió durante los bombardeos masivos lanzados conjuntamente por tropas israelíes y estadounidense contra la República Islámica con el objetivo de derribar el régimen de los ayatolás. “Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto”, escribió Trump en un mensaje a través de su red social.

“No pudo evadir nuestra inteligencia ni nuestros sofisticados sistemas de rastreo, y en estrecha colaboración con Israel, ni él ni los demás líderes que murieron junto con él pudieron hacer nada”, añadió.

Asimismo, Trump aseguró que los bombardeos “pesados y precisos” en Irán continuarán “sin interrupciones durante la semana o durante el tiempo que necesitemos par alcanzar nuestro objetivo de paz en todo Oriente Próximo y, de hecho, en todo el mundo”.

Poco antes, Israel también había informado de la muerte de Jamenei. Una fuente oficial del Gobierno israelí confirmó a los medios de comunicación que el cadáver del dirigente persa fue hallado tras los ataques. Además, la televisión israelí aseguró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, habían visto una imagen del cuerpo del líder supremo.

También Netanyahu aseguró que había “señales” que apuntan a que Jamenei “dejó de existir” en el ataque israelí a su residencia. “El plan para destruir Israel ya no existe. Y aumentan las señales de que el tirano también dejó de existir”, afirmó el primer ministro, quien se felicitó de que el “ataque sorpresa” destruyera el complejo en el que residía Jamenei “en el corazón de Teherán”, tal y como reflejaban imágenes de satélite verificadas por la BBC.

“Esta mañana frustramos los planes de altos funcionarios del régimen de los ayatolás, comandantes de la Guardia Revolucionaria y altos funcionarios del programa nuclear, y continuaremos: en los próximos días atacaremos miles de objetivos del régimen terrorista”, añadió.

En Teherán, muchos iraníes celebraron el fallecimiento de Jamenei. "Jamenei ha muerto", gritaban numerosas personas desde las ventanas de sus casas en el norte de la capital iraní, gritos que se mezclaron con silbidos, aplausos y sonidos de bocinas y trompetas.

Sin embargo, Irán no confirmó su fallecimiento ni emitió un comunicado formal sobre el estado del líder supremo, aunque medios iraníes, citando fuentes gubernamentales, afirmaban que Jamenei “está vivo y dirigiendo las operaciones desde la sala de guerra” en respuesta de la operación militar iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Líder absoluto desde 1989

Jamenei, de 86 años, ha ejercido como líder supremo de Irán desde 1989, siendo la máxima autoridad política y religiosa del país, por encima del presidente. Fue, además, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y con un poder absoluto, ya que sus seguidores controlan las principales instituciones como el Poder Judicial y el Parlamento.

Ante el temor de que fuera asesinado o apartado del poder, Jameneí nombró hace una semana a algunos líderes políticos iraníes como posibles administradores de Irán, entre los cuales se encuentra el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani.

Los ataques comenzaron a primera hora de la mañana contra objetivos en Teherán y otras ciudades iraníes y dejaron por el momento más de 200 muertes, según los cálculos de la Media Luna Roja.

El Ejército israelí informó de la muerte de siete altos cargos del régimen iraní, incluyendo el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur.

Bautizada como Furia Épica por los estadounidenses y como Rugido del León por los israelíes, el objetivo principal de la ofensiva derrocar el régimen de los ayatolás en una acción que contó con el respaldo de la oposición iraní.

Reza Pahlavi, el heredero del sah iraní depuesto en 1979 por la Revolución Islámica, aplaudió la “intervención humanitaria” de EEUU y llamó a los militares a dar la espalda al régimen y a defender al pueblo. “La ayuda que el presidente de EEUUprometió al valiente pueblo iraní ya ha llegado. Se trata de una intervención humanitaria; y su objetivo es la República Islámica, su aparato represivo y su maquinaria de exterminio; no la nación de Irán”, afirmó.

En esta línea, tanto Trump como Netanyahu llamaron a la población iraní para que “aproveche esta oportunidad” y se movilice contra el régimen. “Salid a las calles para completar la tarea: derrocad el régimen de los horrores que os hace la vida imposible”, expresó Netanyahu. “Esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país”, declaró por su parte Trump, quien preguntado sobre quién reemplazará a Ali Jamenei, Trump respondió con sarcasmo: “No lo sé, pero en algún momento me llamarán para preguntarme a quién me gustaría”.