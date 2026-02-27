Hillary Clinton niega rotundamente haber conocido a Jeffrey Epstein en su comparecencia ante un comité del Congreso

La ex secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton negó categóricamente cualquier tipo de relación o comunicación con el fallecido Jeffrey Epstein en su declaración el jueves ante un comité del Congreso. Durante su comparecencia desde Chappaqua (Nueva York), Clinton reiteró que jamás mantuvo contacto personal con el magnate condenado por delitos sexuales y calificó el interrogatorio de "repetitivo y poco productivo".

La ex primera dama compareció durante varias horas en una sesión a puerta cerrada, modalidad solicitada por el propio comité, que se vio interrumpida tras la filtración de una fotografía del testimonio. Según las declaraciones posteriores de Clinton, uno de los miembros del comité violó las normas de confidencialidad establecidas, presuntamente la congresista republicana Lauren Boebert, lo que provocó una pausa temporal en la audiencia.

Tras finalizar su testimonio, Clinton expresó públicamente su frustración por la naturaleza redundante del interrogatorio realizado por los legisladores republicanos. "No sé cuántas veces tuve que decir que no conozco a Jeffrey Epstein. Jamás fui a su isla, ni a su casa, ni a sus oficinas", aseveró la excandidata presidencial ante los medios de comunicación congregados en su localidad de residencia.

Críticas al comité republicano por sus motivaciones políticas

Con anterioridad a su comparecencia, Hillary Clinton había acusado públicamente al comité de haberla citado con intenciones partidistas, argumentando que el objetivo real era desviar la atención pública y encubrir las supuestas conexiones entre el presidente Donald Trump y Jeffrey Epstein. Esta acusación refleja la tensión política que rodea las investigaciones sobre el entorno del fallecido financiero.

Durante su declaración, la ex secretaria de Estado admitió haber coincidido en ocasiones puntuales con Ghislaine Maxwell, quien fue cómplice y colaboradora cercana de Epstein en sus delitos. Estas coincidencias se produjeron en eventos organizados por la Fundación Clinton, una organización benéfica creada por su esposo tras abandonar la Presidencia. No obstante, Clinton fue enfática al señalar que estos encuentros circunstanciales con Maxwell nunca implicaron conocimiento o contacto alguno con Jeffrey Epstein personalmente.

Uno de los incidentes que marcó la comparecencia fue la filtración de una imagen durante la sesión cerrada al público. Clinton manifestó su preocupación por esta violación del protocolo establecido, señalando que "la filtración de la fotografía es algo muy perturbador, porque sugiere que podrían violar otros acuerdos". Esta situación generó tensión adicional durante un testimonio ya de por sí complejo.

Bill Clinton comparecerá este viernes

Por su parte, el ex presidente Bill Clinton, que gobernó entre 1993 y 2001, tiene previsto testificar este viernes ante el mismo comité del Congreso. El ex mandatario ya ha reconocido públicamente haber realizado varios viajes a principios de la década de los años 2000 en el avión privado de Jeffrey Epstein, desplazamientos que justificó por motivos relacionados con actividades filantrópicas en África y otras regiones.

No obstante, Bill Clinton ha negado sistemáticamente tener conocimiento de las actividades criminales del magnate financiero. Ambos cónyuges aceptaron comparecer voluntariamente ante el Congreso tras recibir amenazas de ser acusados formalmente de desacato si se negaban a testificar. Además, tanto Hillary como Bill Clinton solicitaron expresamente que sus testimonios se hicieran públicos, argumentando que no tienen absolutamente nada que ocultar respecto a su relación con Epstein.