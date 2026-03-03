Radiografía del arsenal usado por EEUU contra Irán: tecnología de quinta generación, interceptación balística y el debut de armamento autónomo

Tras cumplirse las primeras 72 horas de la ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel, el Comando Central (CENTCOM) ha revelado el balance de activos militares empleados. La lista confirma el uso de tecnología de quinta generación, sistemas de interceptación balística y el debut en combate de armamento autónomo diseñado para saturar las defensas de Teherán.

A continuación, detallamos el arsenal aire, mar y tierra que conforma la columna vertebral de esta operación.

1. EL PUÑO DE HIERRO: Bombarderos y Cazas de Quinta Generación

La estrategia estadounidense se ha centrado en la supremacía aérea absoluta y la capacidad de atacar sin ser detectados por los radares iraníes.

B-2 Spirit (Stealth): El bombardero invisible, pieza clave para atacar objetivos de alto valor y búnkeres subterráneos de la Guardia Revolucionaria (CGRI).

F-22 Raptor y F-35 Lightning II: Los cazas más avanzados del mundo, utilizados para limpiar el espacio aéreo y destruir sistemas de defensa S-300 y S-400 de fabricación rusa en suelo iraní.

B-1 Lancer: Bombarderos supersónicos con enorme capacidad de carga, responsables de los ataques a gran escala contra bases de misiles balísticos.

A-10 Thunderbolt II: Los famosos "Warthog" especializados en apoyo aéreo cercano y destrucción de blindados.

2. GUERRA DE DRONES Y TECNOLOGÍA AUTÓNOMA

La gran sorpresa de esta operación es la implementación de drones de bajo costo para misiones de sacrificio.

Drones LUCAS: Utilizados por primera vez en combate real. Estos drones kamikaze operan en enjambre para agotar las baterías de misiles enemigos antes del paso de los aviones tripulados.

MQ-9 Reaper: Drones de vigilancia y ataque de precisión armada con misiles Hellfire, utilizados para la eliminación de objetivos específicos (HVT).

3. DOMINIO NAVAL Y PROYECCIÓN DE FUERZA

La Armada de los EE. UU. ha desplegado una flota capaz de sitiar las costas iraníes y el Estrecho de Ormuz.

Portaaviones de Propulsión Nuclear: Plataformas móviles que permiten el despegue de los F-18 Super Hornet .

Destructores de Misiles Guiados: Equipados con el sistema Aegis para derribar drones y misiles antibuque lanzados por la armada iraní.

P-8 Poseidon: Aeronaves de patrulla marítima especializadas en la detección y destrucción de los submarinos iraníes mencionados en el reporte de objetivos.

Listado aportado por EEUU

4. ESCUDO DEFENSIVO Y GUERRA ELECTRÓNICA

Ante la represalia de Irán con cientos de misiles balísticos, la defensa ha sido tan crítica como el ataque.

Sistemas Patriot y THAAD: Estas baterías de misiles interceptores han sido desplegadas para proteger las bases estadounidenses en la región y las ciudades israelíes.

EA-18G Growler (Ataque Electrónico): Aviones diseñados para el "jamming" o interferencia de señales, permitiendo "cegar" las comunicaciones militares iraníes y sus radares de alerta temprana.

HIMARS (M-142): Artillería de cohetes de alta movilidad utilizada para ataques terrestres de precisión desde posiciones seguras.

5. SOPORTE LOGÍSTICO Y RECONOCIMIENTO