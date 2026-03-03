Radiografía del arsenal usado por EEUU contra Irán: tecnología de quinta generación, interceptación balística y el debut de armamento autónomo
Bombarderos B-2, los drones Kamikaze LUCAS o los cazas F-35 Stealth y F-22, entre el armamento y naves usadas
En directo, las últimas novedades del ataque de EEUU e Israel a los EEUU
Tras cumplirse las primeras 72 horas de la ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel, el Comando Central (CENTCOM) ha revelado el balance de activos militares empleados. La lista confirma el uso de tecnología de quinta generación, sistemas de interceptación balística y el debut en combate de armamento autónomo diseñado para saturar las defensas de Teherán.
A continuación, detallamos el arsenal aire, mar y tierra que conforma la columna vertebral de esta operación.
1. EL PUÑO DE HIERRO: Bombarderos y Cazas de Quinta Generación
La estrategia estadounidense se ha centrado en la supremacía aérea absoluta y la capacidad de atacar sin ser detectados por los radares iraníes.
- B-2 Spirit (Stealth): El bombardero invisible, pieza clave para atacar objetivos de alto valor y búnkeres subterráneos de la Guardia Revolucionaria (CGRI).
- F-22 Raptor y F-35 Lightning II: Los cazas más avanzados del mundo, utilizados para limpiar el espacio aéreo y destruir sistemas de defensa S-300 y S-400 de fabricación rusa en suelo iraní.
- B-1 Lancer: Bombarderos supersónicos con enorme capacidad de carga, responsables de los ataques a gran escala contra bases de misiles balísticos.
- A-10 Thunderbolt II: Los famosos "Warthog" especializados en apoyo aéreo cercano y destrucción de blindados.
2. GUERRA DE DRONES Y TECNOLOGÍA AUTÓNOMA
La gran sorpresa de esta operación es la implementación de drones de bajo costo para misiones de sacrificio.
- Drones LUCAS: Utilizados por primera vez en combate real. Estos drones kamikaze operan en enjambre para agotar las baterías de misiles enemigos antes del paso de los aviones tripulados.
- MQ-9 Reaper: Drones de vigilancia y ataque de precisión armada con misiles Hellfire, utilizados para la eliminación de objetivos específicos (HVT).
3. DOMINIO NAVAL Y PROYECCIÓN DE FUERZA
La Armada de los EE. UU. ha desplegado una flota capaz de sitiar las costas iraníes y el Estrecho de Ormuz.
- Portaaviones de Propulsión Nuclear: Plataformas móviles que permiten el despegue de los F-18 Super Hornet.
- Destructores de Misiles Guiados: Equipados con el sistema Aegis para derribar drones y misiles antibuque lanzados por la armada iraní.
- P-8 Poseidon: Aeronaves de patrulla marítima especializadas en la detección y destrucción de los submarinos iraníes mencionados en el reporte de objetivos.
4. ESCUDO DEFENSIVO Y GUERRA ELECTRÓNICA
Ante la represalia de Irán con cientos de misiles balísticos, la defensa ha sido tan crítica como el ataque.
- Sistemas Patriot y THAAD: Estas baterías de misiles interceptores han sido desplegadas para proteger las bases estadounidenses en la región y las ciudades israelíes.
- EA-18G Growler (Ataque Electrónico): Aviones diseñados para el "jamming" o interferencia de señales, permitiendo "cegar" las comunicaciones militares iraníes y sus radares de alerta temprana.
- HIMARS (M-142): Artillería de cohetes de alta movilidad utilizada para ataques terrestres de precisión desde posiciones seguras.
5. SOPORTE LOGÍSTICO Y RECONOCIMIENTO
- RC-135 y AEW&C: Los "ojos en el cielo" que coordinan el tráfico aéreo de combate y recogen inteligencia en tiempo real.
- C-17 Globemaster y C-130 Hercules: Aviones de carga responsables del flujo constante de suministros y municiones.
También te puede interesar
Lo último