J. D. Vance resta importancia a un chat de republicanos en el que se profesó amor a Hitler

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, considera que el chat privado en el que jóvenes republicanos profesaron su amor por Hitler no debe tomarse en serio, asegurando que los mensajes intercambiados no eran más que bromas ofensivas.

"La realidad es que los chicos hacen tonterías, especialmente los niños varones. (...) Cuentan chistes provocadores, ofensivos. Eso es lo que hacen. Realmente no quiero que vivamos en un país donde un niño que cuenta un chiste tonto, uno muy ofensivo y estúpido, sea motivo suficiente para arruinarle la vida", dijo en el pódcast The Charlie Kirk Show.

Su declaración llegó en respuesta a una investigación del digital Politico sobre un grupo de Telegram de jóvenes republicanos, incluidos líderes estatales y al menos un trabajador de la Administración de Donald Trump, que estaba plagado de contenido racista, antisemita y homófobo, incluidas bromas sobre cámaras de gas, esclavitud y violaciones.

En ese chat, que se extiende de enero a mediados de agosto, se hablaba de violar a enemigos políticos y de llevarlos al suicidio y uno de ellos advertía que quienes votaran en contra de su candidatura a presidente de la Federación Nacional de Jóvenes Republicanos iban a acabar en la cámara de gas.

"¿Podemos arreglar las duchas? Las cámaras de gas no encajan con la estética de Hitler", apunta uno de los mensajes filtrados, mientras que en otro, otro de los participantes afirma directamente que "ama" al dictador alemán.

Según indicó Politico esta semana, desde que ese digital hizo pública la existencia de ese chat varios de sus integrantes han perdido su trabajo. Uno de ellos es Peter Giunta, que trabajaba para el asambleísta republicano de Nueva York Mike Reilly y que postulaba para ser el presidente de la federación nacional.

En The Charlie Kirk Show, pódcast fundado por el activista ultraderechista Charlie Kirk, asesinado a tiros el pasado septiembre en un acto al aire libre, Vance sugirió que el verdadero problema es la idea de que una broma ofensiva puede arruinar la vida de una persona joven.

El vicepresidente sostuvo que "una persona que desea seriamente la violencia política y el asesinato político es mil veces peor que lo que diga un grupo de jóvenes, un grupo de chicos, en un chat grupal, por muy ofensivo que sea".

Esta misma semana el Departamento de Estado estadounidense revocó el visado a seis personas, cuatro de ellas latinoamericanas, por críticas a Kirk en mensajes en las redes en el que algunos de los afectados sostenían que murió "demasiado tarde" siendo "racista y misógino".

Vance, de 41 años y padre de tres hijos pequeños, apunta que recomienda a sus hijos, especialmente a los dos niños, que tengan cuidado con lo que vayan a publicar: "Si pones algo en un chat grupal, asume que algún sinvergüenza lo filtrará en un intento de hacerte daño a ti o a tu familia", subrayó en el pódcast.