La lechuga que duró más que Liz Truss

Comenzó como una broma, una más de las que se pueden ver en los nada sobrios tabloides británicos, pero ha acabado siendo casi una profecía. El pasado viernes el Daily Star, retomando un artículo de The Economist que se preguntaba si la estancia de Liz Truss en el 10 de Downing Street superaría la vida útil de una lechuga, publicó en YouTube un vídeo en directo que se proponía discernir precisamente eso, si la primera ministra británica duraría en el cargo más de lo que una lechuga tardaría en ponerse pocha.

Cinco días después (en los que el streaming ha continuado emitiéndose en directo, para seguir paso a paso la decadencia de la lechuga), Liz Truss ha dimitido y en el Daily Star lo han celebrado por todo lo alto, con un despliegue (incluidas piezas protagonizadas por la propia lechuga) propio de las grandes ocasiones... o de una broma que ha traspasado los márgenes del diario y se ha convertido, por derecho propio, en un meme.

Una tendencia a la que se han sumado en redes sociales tanto famosos como marcas, por ejemplo el supermercado Aldi: "Qué gran día para ser una lechuga".

What a great day to be a lettuce