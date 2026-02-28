Netanyahu asegura que hay "crecientes señales" de que Jamenei está muerto

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante su conversación con el presidente de EEUU, Donald Trump, este sábado.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado esta noche que hay "señales" de que el líder superemo iraní, Alí Jamenei, "dejó de existir" tras el ataque israelí a su residencia de este sábado. "El plan para destruir Israel ya no existe. Y aumentan las señales de que el tirano también dejó de existir", dijo sobre el líder supremo iraní durante una declaración retransmitida en la noche de este sábado.

En una declaración retransmitida en la noche de este sábado, Netanyahu ha afirmado que los ataques han permitido "eliminar a altos cargos del régimen" y a responsables clave del programa nuclear iraní y llamó a los iraníes a alzarse contra el régimen de la República Islámica.

En paralelo, un portavoz del Gobierno iraní dijo a la cadena británica BBC que no puede confirmar si Jameneí sigue con vida, ni su paradero. "No puedo confirmar nada", afirmó, para añadir luego que el país y el pueblo entero están "concentrados en garantizar la soberanía de la nación y su integridad territorial", así como su defensa "de una agresión no provocada".

Sin embargo, medios iraníes afirmaron que Ali Jamenei está vivo y dirigiendo las operaciones de defensa del país ante la operación militar iniciada esta mañana por Estados Unidos e Israel contra Irán. "Una fuente informada anunció que el líder supremo, Ali Jameneí, se encuentra en la sala de guerra y está dirigiendo las operaciones", indicó la agencia iraní Tasnim.

La agencia Fars citó al medio proiraní libanés Al Mayadeen al difundir una información similar.

Jameneí, de 86 años, no ha sido visto con vida a lo largo del día, aunque la agencia oficial Tasnim aseguró, citando a "una fuente informada", que se encuentra al mando de las operaciones de defensa.

Tampoco el presidente del Gobierno, Masud Pezeshkian, y el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei, han sido vistos hoy, pero los medios iraníes sostienen que se encuentran con vida y en buen estado.

La máxima autoridad iraní que ha aparecido en las televisiones del país ha sido el portavoz del Ministerio de Exteriores, Ismail Bagaei, quien denunció en la televisión estatal que Estados Unidos ha roto sus compromisos.

Los medios iraníes sí han difundido informaciones sobre el bueno estado de sus líderes y asegurado que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian y el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei, se encuentran bien, entre otros.

Yousef Pezeshkian, hijo del presidente, de hecho informó de que "los intentos de asesinato de su padre no han tenido éxito y se encuentra bien".

"Antes que nada, quiero decir que el estado del doctor es bueno. Hasta donde sé, esta vez los intentos de atentado no tuvieron éxito y los demás funcionarios también están a salvo", indicó el hijo del presidente en declaraciones recogidas por la agencia iraní IRNA.

Más tarde, el presidente emitió un comunicado en el que condenó "el cobarde ataque de los agresores estadounidenses y sionistas" contra un colegio de la sureña ciudad de Minab, donde han muerto 83 niñas y casi un centenar han resultado heridas, según las autoridades iraníes.

El ministro de Exteriores de Irán, Abas Araqchí, sí apareció en la cadena estadounidense NBC News para asegurar que el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, sigue vivo "hasta donde yo sé".

El complejo de edificios donde reside Jameneí fue alcanzado por los ataques, según imágenes de satélite.

El ministro dio esta declaración en medio de las especulaciones rumores de que varios altos cargos de la República Islámica habrían muerto en el ataque a gran escala lanzado por Estados Unidos e Israel este sábado contra el país.

Araqchi sí informó de que dos comandantes militares murieron en los bombardeos, pero señaló que altos cargos del Gobierno sobrevivieron.

Durante la guerra de los 12 días de junio, Israel mató a al menos una treintena de altos cargos militares iraníes en las primeras del conflicto.