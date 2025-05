Netanyahu asegura que Israel tomará el control de toda Gaza

Jerusalén/El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo este lunes que el Ejército israelí tomará el control de "todas las zonas de la Franja de Gaza" y que su Gobierno permitirá una entrada "mínima" de ayuda humanitaria al enclave para poder continuar con la ofensiva.

"Tenemos unos combates intensos, enormes, y está habiendo progresos. Vamos a tomar el control de todas las zonas de la Franja, eso es lo que vamos a hacer", dijo Netanyahu en un vídeo compartido en redes sociales por la radio del Ejército.

El mandatario también aseguró que ha tomado la decisión de permitir una entrada "mínima" de ayuda a Gaza por miedo a que la hambruna en el enclave haga que los aliados de Israel retiren su apoyo militar y diplomático al país.

"Nuestros mejores amigos del mundo, senadores que apoyan apasionadamente a Israel (...), me dicen esto: Te estamos dando toda la ayuda necesaria para la victoria, armas, apoyo, protección en el Consejo de Seguridad. Pero hay una cosa que no podemos aguantar, no podemos aceptar imágenes de una hambruna, una hambruna masiva", explicó Netanyahu, aparentemente en referencia a Estados Unidos.

Por eso, el primer ministro dijo haber tomado la "difícil" decisión de permitir una entrada mínima de suministros hasta que el país pueda poner en marcha su plan de restringir la distribución de ayuda humanitaria a una serie de puntos en el sur del enclave asegurados por el Ejército.

"Tomará tiempo, vamos a establecer los primeros puntos en unos días y después añadiremos más", dijo el mandatario sobre el plan, apoyado por Estados Unidos pero rechazado de plano por la ONU, hasta ahora la encargada de distribuir ayuda en Gaza.

Netanyahu dejó claro que esta decisión permitirá a Israel alcanzar la "victoria total" en Gaza y cumplir su objetivo principal: destruir completamente a Hamas, que gobierna el enclave.

"Tomará tiempo, pero acabaremos por cumplirlo", aseguró.

La decisión de retomar la entrada de ayuda a Gaza, que lleva más de dos meses completamente bloqueada por Israel, fue anunciada la noche del domingo por Netanyahu después de que el Ejército israelí diera por iniciada la nueva fase de su ofensiva contra Gaza.

Por su parte, el ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, aseguró este lunes que los gazatíes sólo recibirán "pan de pita y un plato de comida" al día. "Lo que llegará en los próximos días es un poco para las panaderías que distribuyen pitas a la gente y para las cocinas públicas que dan una ración diaria de comida cocinada. Los civiles en Gaza recibirán un pan de pita y un plato de comida, y eso es todo", dijo el político ultraderechista en un mensaje.

El ministro, que durante toda la guerra ha abogado por restringir la entrada de ayuda y ha rechazado las negociaciones con Hamas, explicó que en este caso es necesario permitir que entren algunos suministros para evitar que el país pierda el apoyo de sus aliados.

"¿Me gustaría evitar tener que introducir un solo grano de sal en la Franja de Gaza, incluso para los civiles? Es posible", llegó a decir este lunes el ministro, concediendo que, si Israel actuará así, "el mundo nos obligará a poner fin a la guerra y perderíamos".

"Llevamos año y medio acabando con Hamas y desmantelando la forma de Gaza, dejándola con un nivel de destrucción completo y sin precedentes, y el mundo aún no nos ha parado", destacó.

El ministro celebró también la nueva fase de la ofensiva israelí contra Gaza, y dijo que el Ejército está "destruyendo lo que queda de la Franja, porque todo lo que queda en pie es una gran ciudad terrorista".

Smotrich, cuyo partido ultranacionalista, Sionismo Religioso, es clave para la estabilidad de la coalición que lidera Netanyahu, marcó este lunes distancias con el otro socio ultraderechista del Gobierno, Itamar Ben Gvir, que la noche del domigno criticó al mandatario por permitir la entrada de ayuda a Gaza.

"Lo que hemos visto desde anoche es una locura y una falta de responsabilidad completa, una combinación de populismo de esos que siempre buscan estar a la derecha de la derecha", denunció este lunes el ministro de Finanzas, que hace meses llegó a amenazar con abandonar el Gobierno si Israel ponía fin a la guerra en Gaza.

Según las últimas encuestas, de celebrarse elecciones ahora, el partido de Smotrich, Sionismo Religioso, no alcanzaría los escaños suficientes para formar un grupo parlamentario.