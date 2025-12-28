Los ocho tipos de drones que usa Ucrania en la guerra contra Rusia.

La guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto el poder de los drones en los conflictos modernos. Son altamente efectivos, económicamente asequibles y dejan un amplio margen para la innovación. De hecho, ya no sólo se utilizan los vehículos aéreos no tripulados, sino que estos dispositivos han saltado al ámbito terrestre y marítimo para abordar tareas operativas específicas. En total, Ucrania usa ocho modelos distintos, y todos ellos han surgido en el marco de la guerra.

Una de las razones que explica el rápido éxito de los drones ha sido la repetición del esquema: desarrollo del vehículo no tripulado, probarlo ya en el campo de batalla, llevar a cabo las modificaciones oportunas conforme a esas pruebas y devolverlo al frente. Este proceso adaptativo posibilita ajustar los sistemas existentes a un campo de batalla dinámico en unos pocos meses y la integración de nuevas tecnologías.

Las Fuerzas Armadas ucranianas cifran en al menos 215.000 los objetivos alcanzados gracias a estos vehículos aéreos no tripulados solo en el verano de 2025. Para este año, Ucrania es capaz de producir diez millones de drones anualmente, una cifra que le permite autoabastecerse y exportarlos, según un informe elaborado por el Instituto de la Escuela Económica de Kiev.

El trabajo, recogido por Europa Press, recopila el panorama ucraniano respecto al uso de drones. Ucrania utiliza hasta ocho tipos de vehículos no tripulados distintos, y todos ellos han emergido en los últimos tres años, en el marco de la invasión rusa.

Drones de largo alcance

Drones de largo alcance / EP

Las Fuerzas Armadas ucranianas comenzaron a utilizar drones unidireccionales de largo alcance en 2022. Además de los ataques, en aquel momento desempeñaban una función básica: el transporte de municiones, pero sin sofisticación tecnológica.

La evolución fue rápida y en 2024 alcanzaron con éxito 3.776 objetivos. Ahora, la capacidad de producción supera los 33.000 drones al año, con un coste de más de un millón de dólares la unidad.

La variabilidad en el alcance, entre 300 y 2.000 kilómetros, y el peso de las ojivas, entre ocho y 250 kilos, permite proyectar la fuerza sobre más del 25% del territorio controlado por Rusia.

Las fuerzas ucranianas se centran en depósitos militares, puestos de mando, la industria de defensa, los aeródromos, los centros logísticos y la industria petrolera, que suministra combustible y financiación al Ejército ruso.

Drones marítimos

Drones marítimos / EP

Los drones marítimos ucranianos suelen estar equipados con una cámara, sistemas de control y navegación por satélite y una ojiva que pesa una tonelada. Otras variantes incluyen cámaras traseras, radares o sensores acústicos.

En cuanto al armamento, varía, pues pueden incluir explosivos o misiles de corto alcance. Gracias a esta variedad son capaces de alcanzar también objetivos terrestres y aéreos y no únicamente embarcaciones.

Su rango de acción alcanza hasta los 1.600 kilómetros y su coste se eleva hasta los 300.000 dólares. Según los datos recopilados por el Instituto de la Escuela Económica de Kiev, estos drones han dañado o destruido al menos 21 embarcaciones rusas.

Drones de alcance medio

Drones de alcance medio / EP

El rango de acción de estos drones oscila entre los 20 kilómetros y los 200 y sueles estar cargados con varios tipos de municiones para destruir vehículos sistemas de defensa antiaérea o radares.

Ucrania ha desarrollado más de diez modelos de drones de rango medio, que tienen un coste entre los 1.200 dólares y los 50.000, y todos ellos están operativos en el campo de batalla.

Drones aéreos de vigilancia y reconocimiento

Drones de vigilancia. / EP

Son fundamentales para ofrecer información sobre la situación de los objetivos y los enemigos y lanzar ataques guiados, entre otras funciones. De hecho, en las zonas de combate, casi entre el 80 y el 90% de los objetivos son identificados mediante este tipo de drones.

Desde principios de 2022, la industria ucraniana ha desarrollado más de 35 modelos de este tipo de vehículos no tripulados. Cuestan entre 1.500 dólares y 400.000.

Drones multirrotor

Drones multirrotor. / EP

Las Fuerzas Armadas ucranianas usan los drones multirrotor para compensar la falta de artillería en el campo de batalla. Pueden cargar hasta 15 kilogramos, pero operan por la noche por su gran tamaño y, en consecuencia, poca discreción.

Su rango para operar depende de si está comunicado por radio o por satélite y el peso de su carga, pero normalmente puede alcanzar hasta los 60 kilómetros, y se enfocan contra refugios y edificios. La industria ucraniana produjo 30.000 unidades en 2024, con un coste estimado entre los 5.000 y los 25.000 por unidad.

Drones FPV ('first person view', vista en primera persona)

Drones FPV / EP

Estos drones tienen un rango operacional de hasta 40 kilómetros y la industria ucraniana es capaz de producir entre ocho y diez millones de unidades al año, con un coste de entre 700 y 2.000 dólares por unidad.

Sus objetivos prioritarios son refugios o los vehículos armados o sin armas, pero también llevan a cabo tareas logísticas, como repartir suministros, y funciones de comunicación, retransmisiones para otros drones. En otras palabras, han evolucionado hasta convertirse en plataformas multipropósito.

Drones interceptores

Drones interceptores. / EP

Los objetivos prioritarios de los drones interceptores, con un rango de operaciones de unos 30 kilómetros y con un coste de entre 800 y 7.000 dólares por unidad, son los drones de reconocimiento y vigilancia y los que van cargados con cualquier tipo de munición. El coste de estos vehículos no tripulados es bajo en comparación con el daño que causan cuando destruyen a sus objetivos, cargados con caros equipos de comunicaciones de largo alcance, sistemas de navegación o artillería.

No hay cifras sobre el rendimiento de estos drones, pero el Instituto de la Escuela Económica de Kiev afirma que el número de interceptaciones no excedía los varios cientos al mes en octubre de 2024. Para el verano de 2025 esta cifra se había incrementado hasta los mil al mes.

Drones terrestres

Drones terrestres / EP

La producción de estos vehículos no tripulados se incrementó desde los 2.000 en 2024 hasta las 15.000 unidades en 2025 y cuestan entre 1.000 dólares y 60.000 dependiendo del modelo. Actualmente hay más de 280 tipos, según el informe del 'think tank'.

Apoyan en tareas logísticas como el reparto de munición, alimentos y bebida, y colocación de minas, que normalmente entrañan riesgos importantes para los humanos. También sirven para evacuar heridos.