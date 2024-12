La OTAN urge a sus aliados a rearmarse: "Es hora de cambiar a mentalidad de guerra"

Bruselas/El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, urgió este jueves a los aliados a acelerar el gasto militar y cambiar a una "mentalidad de guerra", a fin de evitar en su territorio otro conflicto como el que vive Ucrania por la invasión rusa. "Lo que está ocurriendo en Ucrania podría ocurrir aquí también (…). Es hora de cambiar a una mentalidad de guerra. Y recargar rápido nuestra producción de defensa y el gasto en defensa", advirtió Rutte durante una conferencia organizada por el centro de estudios Carnegie Europe.

Rutte afirmó que, independientemente del resultado de la guerra en Ucrania, "no estaremos seguros en el futuro a menos que estemos preparados para afrontar el peligro". "Nosotros podemos hacerlo. Podemos evitar la próxima gran guerra en territorio de la OTAN y preservar nuestro modo de vida", indicó, y subrayó la necesidad de que la Alianza mantenga su capacidad de disuasión a largo plazo "para garantizar que nadie se plantee atacarnos".

Para ello, instó a que los aliados inviertan en defensa por encima del 2 % de su PIB fijado actualmente como objetivo. "Es cierto que ahora gastamos más en defensa que hace una década. Pero seguimos gastando mucho menos que durante la Guerra Fría -cuando el gasto en defensa en Europa era de más del 3 %-, a pesar de que las amenazas a nuestra libertad y seguridad son igual de grandes, si no mayores", comentó.

Instó a los países a dejar de "crear barreras" entre ellos y sus industrias, que "solo aumentan los costes de producción, ahogan la innovación y, en última instancia, obstaculizan nuestra seguridad".

El secretario general aliado avisó de que "si no gastamos más juntos ahora para evitar la guerra, pagaremos un precio mucho, mucho, mucho más alto después para luchar contra ella, no ya miles de millones, sino billones de euros".

En concreto, consideró "crucial que gastemos no solo más sino también mejor, porque de lo contrario el impacto financiero será enorme, y entonces ni siquiera con el 4 % (de inversión del PIB) podréis defenderos, porque entonces no tendréis las últimas tecnologías implantadas en vuestras organizaciones de defensa, en vuestros ejércitos, en vuestra marina".

"No, no estamos en guerra, pero desde luego tampoco estamos en paz. Quiero ser claro: no existe una amenaza militar inminente para nuestros 32 aliados, porque la OTAN se ha ido transformando para mantenernos a salvo", explicó.

En cambio, Rutte alertó de que Rusia y China van a la cabeza en inversión militar y que la OTAN "corre el riesgo de quedarse atrás", lo que consideró "muy peligroso". "Pero no tiene por qué serlo. Si impulsamos nuestra industria, podemos superar a nuestros competidores", apuntó.

Rutte se dirigió igualmente a los ciudadanos de los países de la OTAN, especialmente en Europa, para "que digan a sus bancos y fondos de pensiones que es sencillamente inaceptable que se nieguen a invertir en la industria de defensa".

"La defensa no está en la misma categoría que las drogas ilícitas y la pornografía. Invertir en defensa es invertir en nuestra seguridad", argumentó.

Rutte insistió en que la OTAN "no es una alianza ofensiva, sino defensiva", que quiere "la paz, pero la paz a través de la fortaleza".

Igualmente, Rutte destacó que "las acciones hostiles contra los países aliados son reales" y que no se trata de "incidentes aislados", sino que son "el resultado de una campaña coordinada para desestabilizar nuestras sociedades y disuadirnos de apoyar a Ucrania".

"A través de ataques cibernéticos y diferentes formas de sabotaje, Rusia y otros están tratando de ponernos bajo presión", indicó.