El papa Francisco se recupera en una noche tranquila tras sufrir una crisis por broncoespasmo

El papa Francisco "pasó una noche tranquila" y "está descansando", según ha informado este sábado el departamento de prensa de la Santa Sede, en el decimosexto día de ingreso de Francisco en el hospital Gemelli de Roma después de sufrir el viernes una crisis por broncoespasmo que causó un empeoramiento "repentino" de su cuadro respiratorio.

Según el último parte médico, el papa Francisco, de 88 años, presentó ayer por la tarde repentinamente una crisis aislada por broncoespasmo que le provocó también un episodio de vómito por inhalación e hizo que tuviera que ser sometido a ventilación mecánica no invasiva, después de que en la víspera se informara de una leve mejoría del pontífice y de su salida del estado más crítico.

Francisco respondió "bien" a la terapia, aunque los médicos creen que se necesitarán entre 24 y 48 horas para valorar cómo le afectará esta crisis de broncoespasmo (repentino estrechamiento del conducto bronquial), ante lo que se prevé que este fin de semana sea clave para ello, mientras los médicos mantienen que el pronóstico sigue siendo reservado.

El pontífice, de 88 años, se encuentra hospitalizado el pasado 14 de febrero por una bronquitis con infección polimicrobiana a la que se sumó una neumonía bilateral. Tras la crisis de ayer, Francisco se mantuvo "siempre lúcido y orientado", "colaborando con las maniobras terapéuticas" que se le aplicaron. Además, el pontífice sigue recibiendo oxígeno con una máscara, después de que en los últimos días requiriera una menor aportación que en los primeros días hospitalizado.

Ayer por la noche, fieles y miembros de la Curia romana se juntaron de nuevo en la Plaza San Pedro del Vaticano para realizar el rito del Rosario y rezar por su pronta recuperación.

Pronóstico reservado

El pronóstico seguirá siendo reservado, es decir, que los médicos no aclaran cómo evolucionará la enfermedad, y por el momento no darán una rueda de prensa como la de hace una semana. "Están siguiendo el caso, no será inmediata", apuntan las fuentes.

Sobre si el cuadro clínico del papa ha regresado a ser "crítico", como venía declarándose desde el día 22 de febrero, las fuentes se limitaron a explicar que es "complejo".

El Vaticano sigue llamando a la cautela en relación con la salud del pontífice, que cada día recibe cartas y dibujos de todo el mundo, mientras que los fieles siguen dejando flores o velas a las puertas del hospital para desearle una pronta recuperación.

Entretanto, la Santa Sede ha confirmado este viernes que Francisco no presidirá el rito del Miércoles de Ceniza, el próximo 5 de marzo, debido a sus problemas respiratorios, y será reempleazado por el cardenal Angelo De Donatis.

La pasada noche, antes de que le sobreviniera esta crisis, el papa pasó una noche tranquila "descansando".

En estos días ingresado, en los que experimentó una "mejoría" que le permitió sentarse en un sillón e incluso comer sólido, Francisco ha continuado con su terapia pero también con algunas tareas laborales, sobre todo la firma de documentos o nombramientos.