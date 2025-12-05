El Parlamento alemán da luz verde al nuevo servicio militar

La Cámara Baja del Parlamento alemán aprobó este viernes la ley sobre un nuevo servicio militar, que de momento será voluntario, aunque contempla la posibilidad de recurrir al reclutamiento obligatorio en caso de necesidad.

El ministro de Defensa, Boris Pistorius, subrayó la voluntariedad del servicio, pero advirtió de que si la situación de amenaza se mantiene igual o empeora, no “tendremos más remedio que recurrir a un servicio militar parcialmente obligatorio para poder proteger este país”, según dijo en el pleno.

Un total de 323 diputados se mostraron a favor, 272 en contra y uno se abstuvo en la votación y mientras tenía lugar, hubo protestas juveniles en 90 ciudades alemanas –una llamada huelga escolar– bajo el lema de No queremos ser carne de cañón.

Todos los hombres y mujeres mayores de 18 años recibirán a comienzos de 2026 un formulario mediante el cual se evaluará su motivación y su aptitud para el servicio. La contestación del formulario es obligatoria para hombres y voluntaria para mujeres. Para los nacidos a partir del 1 de enero de 2008, el examen médico será obligatorio.

La ley contempla una remuneración de al menos 2.600 euros brutos mensuales para reclutas. Si se presta el servicio durante al menos un año se agregará una ayuda para sacar la licencia de conducir. La duración del servicio será al menos de seis meses y cada persona puede prolongarlo el tiempo que le parezca conveniente.

Pistorius recordó que países como Suecia, Letonia, Lituania y Croacia, entre otros, “han reaccionado al cambio en la situación de amenaza” y recientemente “han vuelto a emprender el camino para reintroducir una forma de servicio militar”, y Francia, el socio más cercano de Alemania, lo anunció hace unos días.

“Tenemos que tener claro de qué es de lo que se trata aquí, y ése es el debate que había que mantener”, agregó, al señalar que ese debate también se mantiene en las calles.

Pistorius afirmó que este activismo muestra que la juventud se interesa, se compromete, sabe de lo que se trata y no necesariamente está de acuerdo con todo lo que se decide en el Parlamento, que a su vez debe debatir, presentar propuestas y escuchar, añadió, y se mostró convencido de que hay más jóvenes dispuestos a asumir responsabilidad de lo que hace creer la opinión pública.