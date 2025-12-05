Putin asegura a Modi que negocia una "declaración pacífica" sobre Ucrania con Estados Unidos

El presidente ruso, Vladimir Putin (c, izq.), y el primer ministro indio, Narendra Modi (c, dcha.), se saludan mientras posan antes de su reunión en Nueva Delhi.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, confirmó este viernes que su Gobierno trabaja activamente con Estados Unidos en la redacción de una "posible declaración pacífica" sobre Ucrania, una revelación que sugiere un avance diplomático tangible más allá de los contactos preliminares.

"Estamos trabajando junto con algunos socios, incluido Estados Unidos, en una posible declaración de paz", aseguró el mandatario ruso al detallar el estado de las conversaciones al inicio de su reunión con el primer ministro indio, Narendra Modi, en Nueva Delhi.

El líder del Kremlin aprovechó el encuentro bilateral para agradecer a Modi su implicación personal en la búsqueda de soluciones y destacó la importancia de concretar los acuerdos.

"Gracias por su atención y por su interés en encontrar soluciones para esta situación. Nuestras posturas están profundamente arraigadas en la historia, pero no son las palabras lo que importa, sino el fondo de la cuestión, que es muy importante", agregó.

Esta confirmación sigue a las impresiones compartidas el jueves por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tras la reunión de sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner con Putin en Moscú, comentó que el líder ruso había dado señales de querer poner fin a la guerra, aunque advirtió entonces que no se había logrado un consenso definitivo.

Los enviados de Trump viajaron a Moscú el miércoles y regresaron directamente a Estados Unidos tras ser recibidos por Putin y cancelaron una reunión programada en Bruselas con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, lo que ha generado incertidumbre.

El jefe negociador ucraniano, Rustem Umerov, se reunió el miércoles en Bruselas con los consejeros de seguridad de los principales socios europeos para ponerles al día sobre el plan de paz que impulsa Washington.

La renuncia de Ucrania al ingreso en la OTAN, las garantías de seguridad, el repliegue del Donbás y las reparaciones de posguerra son asuntos centrales que ni los bandos ni los mediadores han logrado consensuar hasta el momento.

La India "no es neutral" en la guerra

Por su parte, Modi trasladó a Putin que su país no mantiene una posición de neutralidad frente al conflicto en Ucrania, sino que se alinea activamente a favor de la paz.

"En los últimos días, cada vez que he hablado con líderes de la comunidad global y hemos discutido este tema en detalle, siempre he dicho que la India no es neutral. La India tiene una posición clara, y esa posición es a favor de la paz. Apoyamos todos los esfuerzos hacia la paz", sentenció el mandatario indio.

En sus comentarios televisados a la apertura del encuentro entre ambos líderes, Modi enfatizó la urgencia de terminar con el conflicto a través del diálogo y la diplomacia, apelando a la confianza personal entre ambos dirigentes.

"Desde que comenzó la crisis de Ucrania hemos estado en discusión constante. De vez en cuando, usted también, como un verdadero amigo, nos ha mantenido informados de todo. Creo que la confianza es una gran fortaleza", dijo Modi, quien añadió que el bienestar de las naciones reside en la paz y se mostró "plenamente confiado" en que el mundo retomará esa dirección.

La afirmación de Modi busca redefinir la postura estratégica de Nueva Delhi en un momento de presión internacional. Aunque la India no ha condenado explícitamente la invasión iniciada en 2022 y se ha convertido en el segundo mayor comprador de crudo ruso, el primer ministro insistió en reivindicar la solidez de los lazos bilaterales.

El mandatario indio también quiso enfocar la reunión hacia el futuro de la cooperación comercial, más allá de la geopolítica.

"Estoy seguro de que hoy discutiremos muchos temas globales importantes. Los lazos económicos entre la India y Rusia deben fortalecerse aún más y, juntos, debemos apuntar a nuevas alturas. Con un enfoque tan sumamente optimista, avanzaremos en nuestra reunión", concluyó.

Esta reunión marca el punto central de la primera visita de Estado de Putin a la India en tres años. El líder del Kremlin llegó la noche del jueves a la capital india con el objetivo de blindar su alianza comercial y de defensa frente a las sanciones occidentales, mientras que Modi intenta equilibrar sus lazos históricos con Moscú sin molestar a sus socios en Washington y Europa.