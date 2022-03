¿Sabe Putin lo que está ocurriendo en Ucrania?

Las agencias de inteligencia de EEUU creen que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, se siente engañado por sus asesores porque le están dando "información errónea" acerca de la evolución de la guerra en Ucrania y el efecto de las sanciones en la economía rusa.

"Tenemos información de que Putin se ha sentido engañado por las Fuerzas Armadas rusas, lo que ha resultado en una tensión persistente entre Putin y su liderazgo militar", afirmó este miércoles la directora de Comunicación de la Casa Blanca, Kate Bedingfield, en una rueda de prensa.

La funcionaria explicó que la comunidad de inteligencia de EEUU ha revelado información que apunta a que Putin no sabía que sus militares habían estado sufriendo fuertes pérdidas en el campo de batalla.

"Creemos que Putin está recibiendo información errónea de parte de sus asesores sobre el mal desempeño de las fuerzas militares rusas y cómo la economía rusa se está paralizando por las sanciones. Sus principales asesores tienen miedo de decirle la verdad", manifestó Bedingfield.

Estados Unidos lleva haciendo pública información de sus servicios de inteligencia sobre Rusia y Ucrania incluso antes de que empezara la invasión rusa el 24 de febrero. Washington tomó esa decisión antes de la invasión porque estaba tratando de detener a Putin y, en este caso, el objetivo es mostrar que la guerra en Ucrania ha sido un "error estratégico que ha dejado a Rusia más débil en el largo plazo y cada vez más aislada en el escenario mundial", dijo Bedingfield.

En otra rueda de prensa, el portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, dijo que coincide con las conclusiones de las agencias de inteligencia, pero admitió que Estados Unidos "no tiene acceso a toda la información que se le ha dado (a Putin) ni a todas las conversaciones que ha tenido".

Kirby reconoció, además, que le produce "un poco de inquietud" que el líder de Rusia no sepa lo que están haciendo sus soldados en Ucrania.

Expresó también temor a que esa situación afecte las conversaciones que se han estado produciendo entre Rusia y Ucrania para acercar posturas y lograr un alto el fuego. "Si (Putin) no está informado al completo, ¿cómo van a llegar sus negociadores a un acuerdo que sea duradero? Uno que desde luego respete la soberanía de Ucrania. Y otra cosa es que uno no sabe cómo va a reaccionar un líder cuando recibe malas noticias. Así que sí, es preocupante", añadió Kirby.

El Kremlin niega que Putin esté mal informado por su entorno

El Kremlin negó este jueves las informaciones difundidas por EEUU que apuntan a que Putin podría estar mal informado acerca de la marcha real de la campaña militar en Ucrania.

"Simplemente no entienden qué ocurre en el Kremlin. No entienden al presidente Putin y no entienden el mecanismo de la toma de decisiones", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El Kremlin lamentó las declaraciones de funcionarios estadounidenses y dijo que estas causaban "preocupación" en Moscú. "Precisamente ese tipo de incomprensión plena conduce a decisiones erróneas, decisiones imprudentes, que tienen muy malas consecuencias", dijo Peskov.