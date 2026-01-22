Putin valora ceder los activos rusos congelados en Estados Unidos para reconstruir Ucrania o Palestina

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo la noche del miércoles que podría ceder sus activos congelados en Estados Unidos, que valoró en 1.000 millones de dólares, para reconstruir Ucrania tras un acuerdo de paz o Palestina.

"Los fondos restantes de nuestros activos congelados en Estados Unidos podrían utilizarse para reconstruir los territorios dañados durante los combates tras la firma de un tratado de paz entre Rusia y Ucrania. Estamos discutiendo esta posibilidad con representantes de la Administración estadounidense", declaró Putin en una reunión con el Consejo de Seguridad.

El mandatario propuso que los fondos podrían enviarse a la Junta de Paz, iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, que tiene por objetivo asegurar la paz en Palestina y a cuya organización invitó a Putin, entre otros líderes internacionales.

"Incluso antes de decidir sobre nuestra participación en el Consejo de Paz y su trabajo, dada la relación especial de Rusia con el pueblo palestino, creo que podríamos enviar 1.000 millones de dólares de los activos rusos congelados durante la anterior administración estadounidense a la Junta de Paz", declaró el jefe de Estado.

Putin agradeció la invitación de esta semana de Trump para integrar el organismo y dio instrucciones al Ministerio de Exteriores ruso para estudiar la propuesta y "consultarlo con sus socios estratégicos".

"Y sólo entonces podremos responder a la invitación que se nos ha extendido", señaló.

El líder ruso también planea discutir este jueves sobre la Junta de Paz con el enviado de Trump, Steve Witkoff, quien viaja a Moscú en compañía de Yared Kushner, el yerno del presidente de Estados Unidos.

"Vienen a Moscú para continuar el diálogo sobre el acuerdo en Ucrania", añadió Putin en lo que será el séptimo encuentro personal entre ambos.

Mientras la delegación ucraniana celebró consultas el fin de semana en Estados Unidos y el miércoles en Davos, por parte rusa únicamente el emisario económico del Kremlin, Kiril Dmítriev, se reunió brevemente el martes con Witkoff y Kushner.

1.000 millones de dólares, el precio de Groenlandia

Por otro lado, Putin puso el miércoles precio a Groenlandia, isla ártica que Estados Unidos quiere comprar pese a la oposición danesa: entre 200 y 1.000 millones de dólares.

"La superficie de Groenlandia es un poco mayor (que la de la península de Alaska que Rusia vendió a Estados Unidos en el siglo XIX) (...) Eso quiere decir que si lo comparamos con el coste de la compra de Alaska por parte de Estados Unidos, el precio por Groenlandia serían unos, en torno a los 200-250 millones de dólares", dijo durante una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, el segundo que convoca esta semana.

"Si comparamos con los precios de entonces del oro, esa cifra sería mayor, seguramente cercana a los 1.000 millones. Yo creo que Estados Unidos puede llegar a esa cifra", añadió.

Putin destacó que Rusia tiene experiencia histórica al respecto con la venta de Alaska, que Washington compró en 1867 al zar Alejandro II por 7,2 millones de dólares, a 4,73 dólares el kilómetro cuadrado (unos 158 millones al cambio actual, según el presidente ruso).

Además, recordó que Dinamarca siempre trató a Groenlandia como una colonia y de manera "bastante dura, por no decir cruel", informa la agencia TASS.

Con todo, aseguró que ese asunto "no nos incumbe" y expresó su convencimiento de que Washington y Copenhague acabarán por llegar a un acuerdo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó el miércoles en Davos (Suiza) que Washington trabaja con la OTAN en un acuerdo sobre Groenlandia que "es realmente fantástico".

Los altos funcionarios rusos se han abstenido de criticar la posible anexión de Groenlandia e incluso ha puesto en duda de que la isla sea parte de Dinamarca, con la esperanza de que Washington reconozca las conquistas territoriales rusas en Ucrania.

Putin aseguró en su momento que los planes de la actual Administración estadounidense de "anexionarse" Groenlandia no son "una ocurrencia disparatada" del actual inquilino de la Casa Blanca, sino que tienen "raíces históricas".

Recordó que Washington ya intentó hacerse con la autonomía danesa y con Islandia en 1860, pero el Congreso no apoyó la moción. El presidente estadounidense Harry Truman también ofreció 100 millones en 1946.

Putin rememoró que, cuando Estados Unidos compró Alaska, la prensa estadounidense tachó la operación de "locura". "Pero la adquisición de Alaska es probablemente vista ahora en Estados Unidos de otra forma, al igual que las acciones del presidente Andrew Johnson", apuntó.