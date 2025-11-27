El sospechoso del ataque contra la Guardia Nacional había trabajado para la CIA

Fuerzas de seguridad cerca del lugar donde se produjo en tiroteo en Washington DC.

El presunto autor del ataque armado contra dos miembros de la Guardia Nacional el miércoles cerca de una estación de metro en Washington, en el que dos agentes resultaron heridos de gravedad, había trabajado para la CIA, informó este jueves Fox News.

Según ese canal, Rahmanullah Lakanwal, de 29 años y ciudadanía afgana, estuvo vinculado con varias entidades del Gobierno de Estados Unidos, incluida su Agencia Central de Inteligencia (CIA), debido a su trabajo como miembro de una fuerza asociada en Kandahar.

El director de la CIA, John Ratcliffe, indicó en una declaración a Fox News que la Administración del demócrata Joe Biden (2021-2025) justificó llevar a Lakanwal a Estados Unidos en septiembre de 2021, a raíz de la retirada de Washington de Afganistán, "debido a su trabajo previo con el Gobierno estadounidense, incluida la CIA", como integrante de dicha fuerza asociada.

Ese trabajo "terminó poco después de la caótica evacuación", añadió.

Ratcliffe consideró que esa persona "y muchas otras nunca deberían haber tenido permitido" ir a Estados Unidos: "Nuestros ciudadanos y miembros del servicio merecen mucho más que tener que soportar las continuas consecuencias de los fracasos catastróficos de la Administración de Biden".

El ataque se produjo a la entrada de la estación de metro de Farragut West, a 500 metros de la Casa Blanca y dedicada al almirante David Farragut, quien en vida fuera el responsable de victorias de la Unión durante la Guerra de Secesión estadounidense (1861-1865).

Lakanwal, que fue capturado por las fuerzas del orden, había obtenido un permiso de dos años en 2021 para permanecer en Estados Unidos, pero en la actualidad estaba bajo un estatus irregular tras haber expirado el programa autorizado por Biden.

Los dos miembros de la Guardia Nacional se encuentran en un estado crítico y el ataque recibido, que se produjo en vísperas del Día de Acción de Gracias, provocó una reacción inmediata por parte de las autoridades.

El presidente, Donald Trump, calificó el tiroteo como "un acto de maldad, un acto de odio y un acto de terrorismo", y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció que agregarán otros 500 militares más a los 2.500 que desde agosto ya se encuentran en Washington patrullando la capital.

Trump congela los procesos migratorios

Tras conocerse la nacionalidad del sospechoso, el presidente, Donald Trump, apareció en un vídeo oficial endureciendo su retórica antimigrante contra personas originarias de Afganistán y culpando a su antecesor, Joe Biden, de permitir el ingreso del sujeto en septiembre de 2021.

"Ahora debemos volver a examinar a cada extranjero que ha entrado a nuestro país desde Afganistán", dijo el mandatario en el mensaje.

Trump calificó el tiroteo como "un acto de terror" y prometió endurecer las medidas migratorias contra las personas afganas y se refirió al sospechoso como "un animal", calificativo que distintos miembros de su Administración suelen usar contra personas indocumentadas acusadas de delitos.

Diez minutos después del mensaje del mandatario, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció en redes sociales la suspensión de las solicitudes de inmigración de ciudadanos afganos.

"Con efecto inmediato, la tramitación de todas las solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos afganos se suspende indefinidamente a la espera de una revisión adicional de los protocolos de seguridad y verificación de antecedentes", declaró la agencia en X.

Refuerzan la seguridad en la capital

El ataque contra los dos miembros de la Guardia Nacional provocó una reacción inmediata y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció que agregarán otros 500 militares más a los 2.500 que desde agosto ya se encuentran en Washington patrullando la capital.

Hegseth repudió el ataque debido a que sucedió "a pocos metros" de la Casa Blanca y aseguró que redoblarán esfuerzos para evitar hechos de esta magnitud.

Por su parte, el Departamento de Justicia aprovechó para pedir ante un tribunal de apelaciones que sea eliminada la orden de un juzgado que pide a la Guardia Nacional retirar a sus miembros el 11 de diciembre próximo debido a que podrían enfrentarse a "posibles ilegalidades".

Los dos miembros de la Guardia heridos fueron identificados como elementos de Virginia y son parte de las fuerzas federales que Trump desplegó en la capital desde agosto con el objetivo de tomar control sobre lo que llamó "un crimen fuera de control".