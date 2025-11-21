Una jueza dictamina que el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D. C. es ilegal

Una jueza federal de Estados Unidos dictaminó el jueves que el despliegue de tropas de la Guardia Nacional ordenada por el presidente, Donald Trump, en Washington D.C. es ilegal.

La jueza del Tribunal de Distrito Jia Michelle Cobb, de Washington, falló en contra de la Administración Trump al concluir que el envío de tropas ordenado en agosto y vigente hasta la fecha, violenta "la autonomía" de la capital estadounidense.

En su resolución la jueza ordenó que las tropas sean retiradas de Washington antes del 11 de diciembre, dándole una moratoria de 21 días al Gobierno del republicano.

La Administración había presentado una moción argumentando el supuesto poder constitucional para hacer uso de las fuerzas militares en la capital estadounidense pero éste fue rechazado por la jueza Cobb asegurando que el Pentágono se extralimitó al movilizar miles de efectivos fuera de sus zonas asignadas.

Trump movilizó esas tropas tras emitir una orden ejecutiva el 11 de agosto de 2025 declarando una "emergencia por crimen", y en menos de un mes se sumaron más de 2.300 efectivos de la Guardia Nacional enviados por diversos estados gobernados por los republicanos.

La medida no fue exclusiva de Washington, ya que Trump aplicó la misma estratégia en otras ciudades gobernadas por demócratas, incluyendo Chicago, Portland o Los Ángeles, lo que dio lugar a litigios en tribunales federales ante denuncias de extralimitación de sus poderes.