Trump destituye a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, responsable de la polémica migratoria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, responsable de la polémica política migratoria de la Administración estadounidense dejará el cargo a partir del 31 de marzo de 2026 y la sustituirá el senador de Oklahoma, Markwayne Mullin, mientras la agencia permanece cerrada por falta de fondos.