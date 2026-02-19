Trump da 10 días a Irán para lograr "un acuerdo significativo": "Si no se unen, pueden ocurrir cosas malas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves en la primera reunión de la Junta de Paz en Washington que es necesario "llegar a un acuerdo significativo" sobre Irán, "de lo contrario, pueden ocurrir cosas malas". Y dio 10 días a Teherán para alcanzar ese consenso.

"Ahora es el momento de que Irán se una a nosotros en un camino que complete lo que estamos haciendo. Y si se unen a nosotros, será genial. Si no se unen, también será genial, pero será un camino muy diferente", aseguró Trump, al mismo tiempo que las Fuerzas Armadas están realizando un gran despliegue militar en Oriente Próximo.

El ejército estadounidense estaría preparado para atacar a Irán este mismo fin de semana, aunque el presidente, Donald Trump, aún no ha tomado una decisión definitiva sobre si lo autorizará, informaron este jueves la cadena CNN y el diario The New York Times.

Respecto a la Junta de Paz para Gaza, Trump anunció que su país aportará unos 10.000 millones de dólares a la Junta de Paz que creó para resolver conflictos mundiales, empezando por el de Gaza.

"Quiero que sepan que EEUU va a hacer una contribución de 10.000 millones de dólares a la Junta de Paz", dijo en su discurso de apertura de la primera reunión del organismo, aunque precisó que "esa cifra es muy pequeña si se compara con el coste de la guerra" en la Franja.

Netanyahu avisa de "una respuesta que no pueden ni imaginar"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, volvió a amenazar este jueves directamente al régimen de Irán, su principal enemigo en la región, asegurando que si Teherán les ataca, "se enfrentarán a una respuesta que no pueden ni imaginar".

"Estamos preparados para cualquier escenario. Y una cosa está clara: si los ayatolás cometen un error y nos atacan, se enfrentarán a una respuesta que no pueden ni imaginar", aseveró el mandatario durante una ceremonia de graduación de cadetes del Ejército israelí.