La Unión Europea logra un acuerdo provisional sobre la ley para crear centros de deportación en terceros países

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, a su llegada a la cumbre de Bruselas.

Las instituciones europeas han logrado un acuerdo provisional sobre la legislación que permitirá crear centros para deportar a países terceros a migrantes y solicitantes de asilo, y que busca restringir la admisibilidad de las solicitudes.

El acuerdo, cerrado en la madrugada de este jueves entre representantes del Consejo (países de la Unión Europea) y el Parlamento Europeo, deberá ser confirmado por ambas instituciones para su adopción oficial.

La normativa revisa el concepto de tercer país seguro y amplía las circunstancias en las que una solicitud de asilo puede ser rechazada por inadmisible.

El concepto de tercer país seguro permite a los Estados miembros rechazar una solicitud de asilo por inadmisible (es decir, sin examinar su contenido) cuando los peticionarios podrían haber buscado y, de ser elegibles, recibido protección internacional en un país no perteneciente a la Unión Europea que se considere seguro para ellos.

En adelante, ya no será obligatorio que exista una conexión entre el solicitante de asilo y el tercer país para poder utilizar el concepto y deportar al peticionario a ese territorio.

Otra opción para rechazar la solicitud será que el solicitante haya transitado por el tercer país antes de llegar a la Unión Europea o si existe un acuerdo o convenio con un tercer país seguro que garantiza que la solicitud de asilo de una persona será examinada.

Los menores no acompañados quedarán excluidos del concepto de tercer país seguro.

Otra novedad será que el solicitante que recurra una decisión de inadmisibilidad basada en el concepto de tercer país seguro ya no tendrá un derecho automático a permanecer en la Unión Europea mientras dure el proceso de apelación.

El ministro danés de Inmigración e Integración, Rasmus Stoklund, cuyo país ejerce la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea hasta final de año, dijo en un comunicado que "miles de migrantes se ahogan en el mar Mediterráneo o son maltratados por traficantes de personas que ganan fortunas a su costa" y que "es fundamental que tomemos medidas para detener los factores de atracción que mantienen un sistema insalubre e inhumano".

El acuerdo de este jueves entre el Consejo y el Parlamento Europeo es provisional y debe ser confirmado por ambas instituciones antes de su adopción oficial en el Consejo y el Parlamento Europeo.

Las modificaciones del concepto de tercer país seguro empezarán a aplicarse el mismo día en que tendrá lugar la plena aplicación del pacto migratorio, el 12 de junio de 2026, y serán directamente aplicables en los Estados miembros.